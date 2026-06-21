Naismith: "Esta generación merece ser la primera en clasificarse"

Nunca en la historia de estos eventos Escocia consiguió atravesar la fase de grupos. Ahora, con el triunfo frente Haití en la primera jornada, está al borde de obtener su objetivo y situarse en dieciseisavos. No perder contra Brasil, con la que juega el miércoles en la última jornada del grupo, le llevará al siguiente tramo del evento.

"Creo que este equipo merece ser el primero en clasificarse para la siguiente fase. Creo que tenemos los jugadores y el entrenador que pueden lograrlo", dijo Naismith.

Escocia perdió con Marruecos. Encajó un gol en los primeros minutos y no fue capaz de enmendar la situación. "Analizaremos lo sucedido y veremos en qué podríamos haber mejorado".

"No hubo partidos fáciles, logramos un buen resultado contra Haití, pero el gol tempranero contra Marruecos nos condicionó. De cara al último partido, haremos lo que sea necesario para conseguir el resultado que vinimos a buscar", dijo el segundo técnico de Escocia.

"Tendremos que ser sólidos. Frente a Marruecos, encajar el gol tempranero fue un error nuestro, pero reaccionamos ante ello y a medida que avanzaba el partido, realizamos pases más ofensivos y tuvimos mejor posesión del balón", añadió.

"Marruecos es un equipo brillante y nos causó problemas, pero nuestra defensa estuvo bien organizada", insistió. "El objetivo de cara al partido es conseguir algún resultado positivo pero necesitamos rendir bien y ser buenos tanto con la posesión del balón como sin ella", recordó Naismith.

"En el último tercio del campo tenemos que decidir si vamos a disparar a puerta o tomar una decisión que obligue al rival a defender. Lo que falta es calidad en los últimos metros. No como ante Marruecos al que no le obligamos ni exigimos lo suficiente", asumió el preparador escocés.

Frente a Brasil, Escocia tomará precauciones pero no se encerrará tal y como hizo Haití, que salió goleada. "Brasil ganaba 3-0 antes del descanso contra Haití, así que no vamos a salir a la defensiva desde el primer minuto" aunque es consciente de que Brasil mantendrá la posesión y obligará al conjunto escocés a esperar su oportunidad a la contra. "Habrá momentos en los que tendremos que mantener nuestra formación y esperar".

"Tenemos jugadores que pueden causarle problemas a Brasil. Jack Hendry y Angus Gunn están a alto nivel y otros querrán aprovechar la repercusión de un rival como Brasil para crecer", dijo Naismith.

El técnico de Escocia, considera que los arbitrajes están siendo distintos en este mundial. "Los partidos están siendo arbitrados de manera diferente". Y observa que se permite más el contacto, no como antes. "Hay menos probabilidades de que se sancione un contacto fuerte; Durante los últimos cuatro o cinco años se habrían pitado esas faltas, pero aquí no se hacen."

"Sin duda, creemos que están siendo arbitrados de forma diferente. No es lo que todos esperábamos", destacó.