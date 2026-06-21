Notable España, concluyente Oyarzabal

Unai Simón (6): Como contra Cabo Verde, tampoco le exigió apenas nada Arabia Saudí. Fue un espectador más del encuentro, con la tensión y la atención que debe bajo palos, incluso cuando sus rivales buscaron sorprenderle desde muy lejos. Sin paradas hasta el minuto 82.

Pedro Porro (7): Uno de los cuatro cambios del once inicial, en su caso en el lugar de Marcos Llorente. Su debut en el Mundial. Adelantado con la posesión, seguro en el repliegue, sin apenas entradas por la banda diestra ante un contrincante cerrado, suyo fue el centro que promovió el 3-0 de España hacia la espalda de la defensa por el sector izquierdo y la llegada de Cucurella. La competencia es intensa para jugar ante Uruguay.

Pau Cubarsí (7): Sumamente seguro, como contra Cabo Verde. Y oportuno al cruce, cuando Arabia Saudí entró esporádicamente en el área. Su calidad y su precisión en el pase también crea ocasiones, como un remate de Pedro Porro que despejó el guardameta. Un partido cómodo, un encuentro notable.

Laporte (7): También demostró su solvencia y su jerarquía contra Arabia Saudí. Sin demasiada exigencia, como todos sus compañeros en la zaga. Participó en el segundo gol de España, anotado por Oyarzabal. Ni él ni Cubarsí concedieron ninguna ocasión al rival.

Cucurella (8): Protagonista en ataque como en la primera jornada y fijo en el once para Luis de la Fuente, no tuvo ningún problema en defensa y fue certero cuando apareció en ataque, como en el toque que originó el tercer gol en el área contraria. Además, luego lanzó la volea del 4-0, en propia puerta de Hassan Tambakti en el segundo tiempo.

Dani Olmo (7): Aunque no aparecía en el once tipo del técnico, es una pieza clave en la idea del seleccionador. Siempre recurre a él, tarde o temprano. En este caso fue en la segunda jornada, participante y llegador en la agitación ofensiva que provocó España sobre el área saudí y asistente en el 3-0 de Mikel Oyarzabal en el minuto 24. A la hora de encuentro, fue sustituido por Mikel Merino.

Rodrigo (7): Indudable para Luis de la Fuente, foco de un sector de la crítica por la velocidad del juego ante Cabo Verde, el medio centro y capitán de la selección española fue el dueño de todo lo que ocurrió en esa línea, además con más dinamismo. Un buen partido, que ya estaba resuelto antes de la media hora.

Pedri (7): Más en la base, lejos del experimento del duelo de la primera jornada, Pedri se sintió más cómodo. De su cabeza, por el despeje, surgió el contragolpe que culminó el 1-0. Manejó el juego en campo contrario, entre el absoluto dominio de España. Fue cambiado a veinte minutos del final por Fabián Ruiz. Un descanso para otros retos.

Lamine Yamal (8): Su irrupción en el once fue sin matices, ni términos medios. Salió lanzado. A los 40 segundos ya regateó y puso el primer centro. En el minuto 10 marcó el 1-0, a pase de Oyarzabal. Su condición de líder es indiscutible. Desbordante e insistente, al descanso fue cambiado por Yéremy Pino. Era el plan previsto. Esperan retos mucho mayores para España y el extremo, un futbolista esencial para llegar a lo máximo.

Oyarzabal (9): Su producción fue sobresaliente. El máximo goleador de la era Luis de la Fuente decidió el encuentro en 24 minutos. Con suma naturalidad. Primero dio el 1-0 a Lamine Yamal, con un centro perfecto raso con la izquierda; después marcó el 2-0, en el 21, tras una serie de rechaces en el área; y agrandó la diferencia con el 3-0 en el área a pase de Dani Olmo. Incluso estrelló un remate en el larguero. Sintió alguna molestia y fue cambiado al descanso por Ferran Torres. Ya había ganado el encuentro. La primera victoria de España en el Mundial 2026.

Álex Baena (7): Sin minutos en la primera jornada, cuando se intuía su titularidad, este domingo sí entró en el once de De la Fuente. Activo desde el principio, con ganas, certero en el contragolpe que condujo para el 1-0 de Lamine Yamal. Lo intentó varias veces desde lejos. Va en progresión. Bien. Su debut en el Mundial. En el minuto 61 fue cambiado por Nico Williams.

Yéremy Pino (6): El extremo del Crystal Palace, también en su primera aparición en el Mundial, reemplazó a Lamine Yamal al descanso. Buscó el regate, pero el partido ya había decaído de intensidad.

Ferran Torres (6): Luis de la Fuente le dio toda la segunda parte, como recambio de Oyarzabal al descanso. Como delantero, el lugar en el que mejor se encuentra el atacante del Barcelona. Le anularon un gol en el tramo final por fuera de juego.

Nico Williams (6): Más rodaje para Nico, que entró en el minuto 61 en sustitución de Baena.

Mikel Merino (6): Entró en el minuto 61 por Dani Olmo para recaudar más minutos, porque será transcendente para los próximos encuentros.

Fabián Ruiz (6): Titular en la primera jornada, fue suplente en la segunda. Disputó los últimos 20 minutos en sustitución de Pedri González.