Rangnick: "Lamine Yamal podría llegar a alcanzar un nivel similar al de Messi"

Al ser preguntado por la posibilidad de cruzarse con España en los dieciseisavos de final, ya que se enfrentan los primeros contra los segundos de ambos grupos, el entrenador alemán destacó que el equipo de Luis de la Fuente, "no es el rival con el que quiera enfrentarse nadie".

"Es también una de las naciones que ha marcado la historia del fútbol en los últimos años y, además, tiene a Lamine Yamal, una de las próximas superestrellas absolutas. me imagino que si se mantiene sano y con los pies en la tierra, podría llegar a alcanzar un nivel similar al de Lionel Messi", afirmó en la conferencia de prensa previa al partido que disputará su equipo contra Argentina, en el AT&T de Dallas.