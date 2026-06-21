Suecia se lame las heridas

Fue un comienzo de Mundial marcado por resultados totalmente encontrados para Suecia. Arrancó con un 5-1 a Túnez y cayó este sábado en Houston con el mismo resultado ante Países Bajos.

Los suecos se jugarán la vida en la última jornada del grupo F contra Japón y ya no son dueños de su destino, pues Países Bajos avanzarán como primeros de grupo con una victoria ante Túnez.

Graham Potter lamentó la dura derrota, pero se enfocó en los lados positivos de la experiencia para un equipo joven que aspira a ser sorpresa en este torneo.

"El resultado es un poco duro, no digo que merecimos ganar el partido, obviamente, pero creo que tenemos que sacar las cosas positivas y aprender", afirmó Potter en la rueda de prensa posterior al partido del NRG Stadium de Houston.

Tiró de humor británico para desdramatizar la derrota y aseguró que su selección se sintió como en casa en Houston, con la única excepción del "excesivo color naranja" en las gradas.

En el NRG Stadium de Houston hubo lleno total y gran mayoría de aficionados a favor de Países Bajos.

Potter manifestó su total confianza en sus jugadores y destacó el nivel de su rival.

"Es que este equipo cuenta con Van Dijk, y Van Hecke, y Van de Ven y Brobbey y Gakpo", recordó provocando las risas de los periodistas en la sala de prensa.

"Tenemos que entender dónde estamos en nuestro viaje", añadió.

Suecia disputará la última jornada de la fase de grupos contra Japón, encomendándose a sus dos líderes ofensivos, Viktor Gyokeres y Alexander Isak, que disputaron un buen partido ante Países Bajos pese a no poder marcar.

Gyokeres llega a la Copa de Mundo tras marcar catorce goles en la Premier League ganada con el Arsenal, y también alcanzó la última final de la Liga de Campeones, perdida contra el París Saint Germain.

El delantero sueco, de 28 años, fue pagado más de 60 millones de euros tras anotar 39 goles en la liga portuguesa con el Sporting.

Isak, de 27 años, se incorporó al Liverpool el pasado verano procedente del Newcastle, a cambio de 145 millones de euros. Su primer año en Anfield no fue de los mejores y solo metió tres goles en la Premier League.