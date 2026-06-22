Empleados de seguridad del barrio exclusivo donde murió Maradona declararán en el juicio

Juan Carlos Soto y Sergio Zoppi, empleados de seguridad del barrio San Andrés, darán cuenta de las entradas y salidas registradas durante el día del fallecimiento del exfutbolista, el 25 de noviembre de 2020, entre otros detalles sobre el operativo desplegado aquella jornada, en la que numerosas ambulancias acudieron al domicilio.

Este martes declarará también Maximiliano Trimarchi, un allegado del abogado y apoderado del ídolo, Matías Morla, quien esa mañana ingresó al barrio junto a la psiquiatra Agustina Cosachov y al psicólogo Carlos Díaz, ambos acusados en el juicio.

Según los registros, Trimarchi ingresó al predio a las 11:44 de la mañana de ese día, apenas media hora antes de que se realizara el llamado al 911 que daba cuenta de la descompensación de Maradona.

En diciembre de 2020, tras conocerse que había estado en el lugar de los hechos, algo que no había sido debidamente reportado ante las autoridades, la Justicia ordenó allanar el domicilio de Trimarchi y decomisar su teléfono móvil, con el objetivo de obtener más información sobre aquella jornada.

También se prevé que declare Leopoldo Luque, médico de cabecera de Maradona y principal acusado en el juicio, según anunció él mismo, al final de la pasada audiencia, tras revelarse un audio en el que se le escucha decir que se había emborrachado con su paciente.

Luque denunció que la selección de mensajes expuestos por la Fiscalía tiene por objetivo hacerlo "quedar mal" y adelantó que expondrá audios inéditos.

"Uno puede bromear y eso no altera el objetivo principal que es ayudar al paciente. Si yo juntara momentos del debate y los editara, podría dar a entender cosas que no son", expresó el imputado, que declarará este martes por novena vez.

Además de Luque, Cosachov y Díaz, son juzgados en este proceso el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.