FIFA revoca credencial a periodista de Paraguay que ofendió al árbitro salvadoreño Barton

La sanción desembocó tras los comentarios que hizo el periodista, Jorge 'Chipi' Vera, sobre la actuación de Barton en el duelo entre Paraguay y Turquía por la segunda fecha del grupo D de la competición, que ganaron los suramericanos por 0-1 con un gol del mediocampista Matías Galarza.

En ese partido, el paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer jugador expulsado por cubrirse la boca mientras se dirigía a un rival -una medida que FIFA instauró después de la polémica de presunto racismo entre el argentino Gianluca Prestianni y el brasileño Vinicius Junior-, lo que generó airadas críticas de Vera al juez y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Como consecuencia de la sanción, el comunicador no podrá hacer ningún tipo de cobertura relacionada con el Mundial en las plataformas del grupo de medios.

También le fue negada su presencia en los estadios de la Copa del Mundo 2026 como periodista, aunque no aclaró si la decisión le prohíbe ingresar a los recintos deportivos como un aficionado.

"Creemos que la cancelación definitiva de una credencial durante toda la disputa del torneo constituye una sanción extrema y manifiestamente desproporcionada para una falta primaria que fue reconocida de inmediato", respondió este lunes en un comunicado el grupo de medios paraguayo ABC.

Vera, uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Paraguay, reconoció que sus dichos constituyeron un exabrupto y ofreció disculpas a la FIFA, a sus compañeros y a su familia.

"Lo que dije estuvo mal y me corresponde asumirlo", dijo en un video que posteó en sus redes sociales y en el que aparece visiblemente afectado por la medida. "No fui un buen ejemplo durante esos segundos", agregó.