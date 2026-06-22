Miro Muheim, de sueño a pesadilla

Una inoportuna lesión en la pantorrilla derecha ha dejado al jugador del Hamburgo sin protagonismo alguno cuando la Nati enderezó su camino en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Fue el que acaparó las miradas, el culpable, cuando el equipo de Murat Yakin estaba inmerso en su peor momento y las críticas le asolaban.

Todo se torció para Muhein en un momento único, en el estreno en un Mundial. El zaguero saltó al campo en el minuto 89 de la primera jornada, ante Catar, en sustitución de Ricardo Rodriguez y con ventaja en el marcador para Suiza. Sin embargo, en el añadido, en la última acción del partido, un cabezazo desafortunado introdujo la pelota en su propia portería, dio el empate al combinado de Julen Lopetegui y arrebató al de Yakin dos puntos que tenía en la mano.

Al día siguiente, en el entrenamiento con los reservas, de recuperación, se lesionó muscularmente en la pantorrilla. Está de baja, fuera del grupo, entrena al margen. Se perdió el buen encuentro contra Bosnia Herzegovina y lo normal es que tampoco esté en el choque frente a Canadá, decisivo para la configuración definitiva del cuarteto.

Miro Muhein entrena individualmente en busca de su puesta a punto y de arrinconar unos malos momentos que ya comenzaron meses atrás cuando se lesionó con el Hamburgo, en un choque de la Bundesliga ante el Werder Bremen. Estuvo fuera de los terrenos de juego hasta la última jornada. Llegó a tiempo a la convocatoria de Yakin que le incluyó en la lista de futbolistas para el Mundial.

Después llegó el debut, el gol en propia puerta y la lesión. Las críticas se cebaron con el defensa que tuvo que dejar de lado las redes sociales por los comentarios por el revés encajado contra Catar. Culpable.

Este lunes, en plena cuenta atrás para el choque contra Canadá, Muheim ha vuelto a entrenar al margen. Avanza en la recuperación pero solo forma parte del plantel en momentos puntuales o en una parte de la sesión que dirige Yakin. Hubo días en los que se especuló con que la presencia del lateral izquierdo en el Mundial había acabado por la dolencia pero la Federación Suiza lo desmintió. Suiza confía en que, como muy tarde, vuelva en los dieciseisavos de final.