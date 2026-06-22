Neymar está a un nivel "muy alto" y tiene "muchas ganas", avisa Martinelli

"Todo el mundo conoce su calidad, vemos que tiene muchas ganas y estamos felices de tener a un jugador como él a nuestro lado, disponible y con la actitud y las ganas que está demostrando", dijo en rueda de prensa el jugador del Arsenal en el hotel de concentración, en Basking Ridge (Nueva Jersey, Estados Unidos).

Preguntado sobre si el seleccionador Carlo Ancelotti ha entrenado estos días con el 10 de la Canarinha en el once titular, Martinelli sonrió e invitó al periodista a hacerle esa pregunta al técnico italiano.

La estrella del Santos, después de perderse los entrenamientos del último mes por una lesión de grado II en el gemelo derecho, se reincorporó la semana pasada a la dinámica de grupo.

Ancelotti ya anticipó tras la victoria ante Haití (3-0) que el exjugador del Barcelona estaría disponible para el último partido del Grupo C contra Escocia, el miércoles, en Miami.

Martinelli se mostró dispuesto a, incluso, "correr 20-30 kilómetros más" para hacer mejores "a Neymar o Vinícius" en los partidos, como por ejemplo hace Argentina con Lionel Messi.

"Siempre intento dar lo máximo de mí y hacer lo que haga falta; si hay que defender en línea de cinco, defenderé como lateral", declaró.

"Nos estamos entregando al máximo. Queremos ganar la Copa, sabemos la capacidad que tenemos y creo que sí, correríamos 10, 20, 30 o 40 kilómetros más para potenciar al equipo", añadió.

Brasil lidera el Grupo C del Mundial 2026 con cuatro puntos, los mismos que Marruecos, con la que empató 1-1 en la primera fecha.

Los dirigidos por Ancelotti se jugarán el liderato del grupo el miércoles en Miami frente a Escocia, tercera colocada con tres puntos y aún con opciones de clasificación.