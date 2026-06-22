Técnico croata: "Panamá será tan buena como nosotros le permitamos"

Dalic dijo en rueda de prensa que Croacia "debe comportarse como el favorito que es" y “ser valientes".

“La selección de Panamá realmente juega bien, se encuentra entre los treinta mejores equipos del mundo, que ha tenido pocas derrotas y tiene experiencia en partidos difíciles”, evaluó Dalic.

Añadió que se trata de una selección combativa, con tres jugadores fuertes, muy compacto en defensa, que corre mucho y es ambicioso.

“Sin embargo, ellos serán tan buenos cuanto se lo permitamos”, concluyó el técnico.

Después de la derrota contra Inglaterra 4-2 en Dallas, Croacia confía en mejorar ahora el resultado.

"Estamos todos listos para el partido, y sin dilemas", aseguró.