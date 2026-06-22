Thomas Tuchel: "Si quieres ganar el título, en algún momento tienes que vencer a España"

"España es uno de los favoritos para mí, por su reciente historial de ganar títulos juntos y estar consistentemente en finales y llegar hasta a la meta", apuntó Tuchel en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrenta a su escuadra y a Ghana el miércoles en Boston.

"(Los españoles) llegarán lejos, y si quieres ganar el título, en algún momento tienes que tienes que vencer a España, estoy convencido de eso", añadió el alemán, pese a admitir que no ha podido ver gran parte del encuentro de 'La roja' ante Arabia Saudí del domingo, en el que España se impuso por 4-0.

En ese sentido el extécnico del Chelsea admitió que no ha visto "tanto fútbol como quería" durante el Mundial por los horarios de los encuentros.

"El último partido (de España) prácticamente coincidió con nuestra sesión de entrenamiento, así que solo vi los momentos estelares de la victoria contra Arabia Saudí", admitió el seleccionador de 'Los tres leones'.

Por su parte, el centrocampista del Arsenal Declan Rice quiso alabar en la misma comparecencia a Lionel Messi después de que el astro argentino anotara hoy otros dos tantos ante Austria y lograra desbancar al alemán Miroslav Klose como máximo artillero de la historia de los Mundiales.

"Tengo que destacar lo que Messi está haciendo en el Mundial. Creo que es muy especial que estemos presenciando esto, y lo que está haciendo a su edad -Messi está a dos días de cumplir 39 años- es increíble", explicó Rice, que añadió que "como aficionado y amante del fútbol, ​​además de como jugador, es increíble verlo jugar".