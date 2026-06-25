Teo Arce tiene un nuevo destino: Ecuador

Teodoro Sebastián Arce Villaverde (26 años), talentoso volante ofensivo formado en Olimpia, era una de las opciones manejadas por Cerro Porteño para el segundo tramo de la temporada.

Lea más: Ecuador derrota a Alemania y avanza en el Mundial 2026

Sin embargo, al atleta se le presentó una buena oferta del exterior y no tardó en aceptarla. El atleta, natural de Coronel Bogado (Itapúa), jugará en el ecuatoriano Emelec de Guayaquil.

Campeón de la Copa Paraguay 2025 con General Caballero de Juan León Mallorquín, el delantero estuvo en el primer semestre del año en el Rondina Moscú de Rusia, con el que logró el ascenso a la máxima categoría.

El objetivo de Teo Arce era escapar del frío y retornar a Sudamérica, si era posible a Paraguay. Pero, el ofrecimiento recibido por “El Bombillo” fue tan bueno que decidió salir nuevamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Arce ficha por Emelec por un año (hasta julio de 2027), con opción a compra definitiva. Un buen mercado para demostrar sus condiciones y seguir creciendo.