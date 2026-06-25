Mundial de Fútbol
25 de junio de 2026 a la - 18:58

Ecuador derrota a Alemania y avanza en el Mundial 2026

Nilson Angulo da rienda suelta a su alegría tras anotar su gol, seguido por John Yeboah. Fue el empate parcial para Ecuador, que terminó derrotando a Alemania de remontada.
Nilson Angulo da rienda suelta a su alegría tras anotar su gol, seguido por John Yeboah. Fue el empate parcial para Ecuador, que terminó derrotando a Alemania de remontada.201838+0000 TIMOTHY A. CLARY

La selección de Ecuador conquistó este jueves en New Jersey una resonante victoria por 2-1 sobre Alemania con la que logró avanzar a la siguiente instancia del Mundial 2026.

Por ABC Color

El duelo entre Ecuador y Alemania tuvo un gran arranque, con dos goles antes de los 10 minutos. El seleccionado ecuatoriano necesitaba ganar para superar la fase de grupos y lo hizo, de remontada: 2-1.

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Definición de Leroy Sané para establecer el 1-0 de Alemania contra Ecuador.
Definición de Leroy Sané para establecer el 1-0 de Alemania contra Ecuador.

Un saque manual fue recepcionado con el pecho por Aleksandar Pavlovic que tras aplicar el “sombrerito” a Pedro Vite cedió el balón a Florian Wirtz y este para Leroy Sane, quien estableció el 1-0. El ecuatoriano acusó una falta no concedida por la árbitra estadounidense Tori Penso.

Leroy Sane (19) festeja su anotación con Kai Havertz.
Leroy Sane (19) festeja su anotación con Kai Havertz.

El seleccionado sudamericano no acusó el golpe, actuó con normalidad y llegó al 1-1 tras la recuperación de Vite y la definición de Nilson Angulo con un remate potente desde fuera del área.

Derechazo del Nilson Angulo para anotar el primer gol de Ecuador en la Copa del Mundo 2026.
Derechazo del Nilson Angulo para anotar el primer gol de Ecuador en la Copa del Mundo 2026.

El duelo se volvió áspero, el equipo sudamericano necesitaba ganar, tomó la iniciativa, dejando una imagen positiva hasta la pausa para la hidratación que esta vez tuvo sentido por los casi 30 grados de temperatura.

La Mannschaft tuvo errores en salida, no estuvo del todo conectada, por lo que no se pudo ver su mejor versión en equipo. Contaba con individualidades para salvar la situación, porque su fútbol colectivo no aparecía por esas equivocaciones en los pases, que se dieron también por la presión del rival.

Joshua Kimmich en el césped ante la intervención de Piero Hincapié, el ecuatoriano de Arsenal.
Joshua Kimmich en el césped ante la intervención de Piero Hincapié, el ecuatoriano de Arsenal.

El primer tiempo se cerró con el 62 por ciento de posesión del balón del equipo germano, aunque fue Ecuador el más punzante, pero le faltó puntería.

Apenas iniciada la complementaria, la jueza determinó penal para Alemania por una supuesta falta de Joel Ordóñez contra Sané. Intervención del VAR para el cambio de postura al determinar que hubo infracción previa.

Kai Havertz acusa una falta de Joel Ordóñez. La árbitra Tori Penso cobró penal, pero tras revisión del VAR revió su postura por una infracción previa.
Kai Havertz acusa una falta de Joel Ordóñez. La árbitra Tori Penso cobró penal, pero tras revisión del VAR revió su postura por una infracción previa.

Enner Valencia, peleado con el gol, intentó anotar con un tiro libre desde fuera del área. La intervención de Manuel Neuer fue muy buena para mantener el resultado.

La insistencia de Ecuador tuvo su premio. “Peinada” de Kevin Rodríguez tras un tiro de esquina y puntín de Gonzalo Plata cuando parecía que el golero germano se quedaba con la pelota. Explosión de júbilo de la afición tricolor en las tribunas.

Gonzalo Plata celebra su gol, con el cual Ecuador derrotó a Alemania, que afrontó el duelo con la clasificación asegurada.
Gonzalo Plata celebra su gol, con el cual Ecuador derrotó a Alemania, que afrontó el duelo con la clasificación asegurada.

Detalles del partidos

Estadio: MetLife, East Rutherford (New Jersey). Árbitra: Tori Penso. Asistentes: Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt (terna de Estados Unidos). Cuarto y quinto árbitros: Campbell-Kirk Kawana-Waugh e Isaac Trevis (Nueva Zelanda). VAR: Joe Dickerson (Estados Unidos). AVAR: Fu MIng (China). Soporte VAR: Khamis Al Marri (Qatar).

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco (64’ Kevin Rodríguez), Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié (71’ Pervis Estupiñán); John Yeboah (85’ Jordy Caicedo), Pedro Vite, Moisés Caicedo y Nilson Angulo (85’ Félix Torres); Gonzalo Plata y Enner Valencia (64’ Ángelo Preciado). D.T.: Sebastián Beccacece.

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich (60’ Malick Thiaw), Antonio Rüdiger, Jonathan Tah y David Raum; Felix Nmecha (65’ Maximilian Beier), Aleksandar Pavlovic (ST Angelo Stiller); Leroy Sané, Jamal Musiala y Florian Wirtz (73’ Pascal Grob); Kai Havertz (60’ Deniz Undav). D.T.: Julian Nagelsmann.

Goles: 2’ Leroy Sané (A); 8’ Nilson Angulo y 78’ Gonzalo Plata (E). Amonestados: 43’ Piero Hincapié, 50’ Alan Franco y 89’ Gonzalo Plata (E); 44’ Aleksandar Pavlovic (A). Tiros de esquina: Ecuador 3-Alemania 2.

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