Ecuador derrota a Alemania y avanza en el Mundial 2026

El duelo entre Ecuador y Alemania tuvo un gran arranque, con dos goles antes de los 10 minutos. El seleccionado ecuatoriano necesitaba ganar para superar la fase de grupos y lo hizo, de remontada: 2-1.

Lea más: Paraguay buscará por primera vez su segundo triunfo en un mismo Mundial

Un saque manual fue recepcionado con el pecho por Aleksandar Pavlovic que tras aplicar el “sombrerito” a Pedro Vite cedió el balón a Florian Wirtz y este para Leroy Sane, quien estableció el 1-0. El ecuatoriano acusó una falta no concedida por la árbitra estadounidense Tori Penso.

El seleccionado sudamericano no acusó el golpe, actuó con normalidad y llegó al 1-1 tras la recuperación de Vite y la definición de Nilson Angulo con un remate potente desde fuera del área.

El duelo se volvió áspero, el equipo sudamericano necesitaba ganar, tomó la iniciativa, dejando una imagen positiva hasta la pausa para la hidratación que esta vez tuvo sentido por los casi 30 grados de temperatura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Mannschaft tuvo errores en salida, no estuvo del todo conectada, por lo que no se pudo ver su mejor versión en equipo. Contaba con individualidades para salvar la situación, porque su fútbol colectivo no aparecía por esas equivocaciones en los pases, que se dieron también por la presión del rival.

El primer tiempo se cerró con el 62 por ciento de posesión del balón del equipo germano, aunque fue Ecuador el más punzante, pero le faltó puntería.

Apenas iniciada la complementaria, la jueza determinó penal para Alemania por una supuesta falta de Joel Ordóñez contra Sané. Intervención del VAR para el cambio de postura al determinar que hubo infracción previa.

Enner Valencia, peleado con el gol, intentó anotar con un tiro libre desde fuera del área. La intervención de Manuel Neuer fue muy buena para mantener el resultado.

La insistencia de Ecuador tuvo su premio. “Peinada” de Kevin Rodríguez tras un tiro de esquina y puntín de Gonzalo Plata cuando parecía que el golero germano se quedaba con la pelota. Explosión de júbilo de la afición tricolor en las tribunas.

Detalles del partidos

Estadio: MetLife, East Rutherford (New Jersey). Árbitra: Tori Penso. Asistentes: Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt (terna de Estados Unidos). Cuarto y quinto árbitros: Campbell-Kirk Kawana-Waugh e Isaac Trevis (Nueva Zelanda). VAR: Joe Dickerson (Estados Unidos). AVAR: Fu MIng (China). Soporte VAR: Khamis Al Marri (Qatar).

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco (64’ Kevin Rodríguez), Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié (71’ Pervis Estupiñán); John Yeboah (85’ Jordy Caicedo), Pedro Vite, Moisés Caicedo y Nilson Angulo (85’ Félix Torres); Gonzalo Plata y Enner Valencia (64’ Ángelo Preciado). D.T.: Sebastián Beccacece.

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich (60’ Malick Thiaw), Antonio Rüdiger, Jonathan Tah y David Raum; Felix Nmecha (65’ Maximilian Beier), Aleksandar Pavlovic (ST Angelo Stiller); Leroy Sané, Jamal Musiala y Florian Wirtz (73’ Pascal Grob); Kai Havertz (60’ Deniz Undav). D.T.: Julian Nagelsmann.

Goles: 2’ Leroy Sané (A); 8’ Nilson Angulo y 78’ Gonzalo Plata (E). Amonestados: 43’ Piero Hincapié, 50’ Alan Franco y 89’ Gonzalo Plata (E); 44’ Aleksandar Pavlovic (A). Tiros de esquina: Ecuador 3-Alemania 2.