Una “lección” para Alemania, a tres días de dieciseisavos

Ganadora de sus dos primeros encuentros, con el apabullante 7-1 a Curazao y con la remontada por 2-1 ante Costa de Marfil, el revés contra Ecuador lo pone en alerta.

Cierto que quizá pesó la falta de tensión de no jugarse nada, algo que no quería el técnico, que jugó con casi el once tipo que manejará durante todo el torneo para insistir en una victoria que consideraba necesaria para afianzar la confianza para las eliminatorias.

“Una derrota nunca es buena, incluso sin nada en juego en la clasificación”, advirtió Nagelsmann, que contó con todo su ataque titular, de nuevo sin espacio para Deniz Undav, al que todos preveían de inicio después de los tres goles y dos asistencias que contabiliza ya en esta competición.

No le dio paso el técnico, que confió en los mismos de todo el Mundial 2026: Leroy Sané, Jamal Musiala, Florián Wirtz y Kai Havertz, aunque aún espera más de Musiala y Wirtz, distantes de su mejor nivel. “Flo se esforzó mucho, pisó el acelerador. Le falta fortuna en algunas situaciones. Le falta el gol. Pero eso llegará, seguro. Y lo de Jamal va de ritmo. Todos sabemos sus cualidades, tenemos que sacarlas. Tiene que creer en ello”, dijo el seleccionador.

Una declaración de intenciones. Es y será su ataque en próximos desafíos, salvo que haya un giro inesperado como consecuencia de la derrota.

También repitieron Felix Nmecha y Aleksandar Pavlovic en el medio centro, igual que Manuel Neuer de portero, al que el técnico no le achacó nada en ninguno de los goles; Jonathan Tah en el centro de la zaga, al lado de Antonio Rudiger, el recambio del lesionado Nico Schlotterbeck; y Josuha Kimmich en el lateral derecho. La novedad fue David Raum por Nathaniel Brown en la izquierda, por las molestias que arrastra su apuesta titular.

“No podemos encajar uno o dos goles en cada partido y tenemos que minimizar las pérdidas de balón”, enfocó Kimmich, el capitán de Alemania, en la misma línea en la que ya se había expresado durante los últimos días, en referencia a la defensa y al equilibrio que debe mejorar ‘Die Mannschaft’ para sentirse de verdad aspirante.

Alemania termina la primera fase con cuatro goles en contra. El único que ha anotado Curazao se lo hizo a ella, aunque bien es verdad que después encajó siete goles. También recibió otro de Costa de Marfil, que logró remontar, y dos más de Ecuador, aunque el conjunto germano se adelantó muy pronto, por medio de Leroy Sané en el minuto dos.

En el reflejo en ese sentido de las grandes favoritas al título, Alemania presenta un déficit: España y Argentina aún no han recibido ningún tanto; Brasil, Francia y Portugal, tan solo uno, con tres encuentros jugados la primera y dos las dos siguientes; e Inglaterra ha recibido dos, aunque los concentró en el mismo choque ante Croacia, ganado por 4-2.

Alemania sólo ha sostenido su propia portería a cero en 12 de sus 36 partidos bajo la dirección de Nagelsmann, con el aviso que supone que sólo uno de ellos corresponda a los últimos siete.

Lo ha logrado compensar con sus goles a favor, hasta la derrota de Ecuador, que acabó con la mejor racha de Alemania en 46 años: 11 triunfos seguidos.

“Tenían más hambre y una intensidad y agresividad alta. Podemos aprender de esto ahora para prepararnos para la fase importante que viene. Un partido así es importante para todos nosotros. No podemos usar las palabras como excusa ahora”, apuntó Jamal Musiala, en una idea extendida en la selección de que también fue por una cuestión de que su rival fue con más potencia a por todo, porque no se jugaban nada.

Ahora sí que se lo juegan. La fecha, el próximo lunes, y la ciudad, Boston, ya están marcadas para su concurso en los dieciseisavos de final.

No hay mucho tiempo para la pausa para Alemania, que vuelve a las eliminatorias de un Mundial por primera vez desde que se proclamó campeona en Brasil 2014. Le falta conocer el adversario, que se limita a cuatro posibilidades: Corea del Sur, Escocia, Paraguay y Suecia, terceros de los grupos A, C, D y F, respectivamente, según sea el desenlace también de todos los cuartetos.

En breve se resolverá la incógnita, con la dificultad que también eso conlleva para prepararse para el determinado estilo, las cualidades concretas y los jugadores que conformen un adversario que aún no conoce, a apenas dos días de ese duelo, que marcará si Alemania ha aprendido o no la lección.