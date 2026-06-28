Messi, Ronaldo, partidos, asistencia a los estadios..., una fase de grupos de récord,

La ampliación del torneo a 48 selecciones ha propiciado la fase de grupos más grande de la historia: 72 partidos que se disputaron durante 17 días, frente a los 48 partidos en 12 o 13 días que había con 32 selecciones.

Lo anunciaron durante el partido entre Alemania y Ecuador en el Metlife de Nueva York/Nueva Jersey. La plusmarca de asistencia a los estadios que estaba vigente desde hacía 32 años, en Estados Unidos-94 (3.587.538 espectadores), cayó antes de que concluyese la fase de grupos (3.605.357 aficionados ). Ampliado a 104 partidos, era una marca que se iba a batir, pero la ocupación, por encima del 99 por ciento, va a propiciar un récord que sera complicado superar.

Convertido en un templo del fútbol mundial, en el que se coronó Pelé por tercera vez y Diego Maradona se convirtió en leyenda, el Azteca añadió una marca inalcanzable, al ser el único estadio con tres partidos inaugurales. Para alegría de los mexicanos, además, el 'Tri' logró ganar, en su octavo intento, un partido de apertura de la Copa del Mundo.

Para continuar con las plusmarcas nada más comenzar, el México-Sudáfrica (2-0). Vieron tarjeta roja los sudafricanos Sphephelo Sithole y Themba Zwane, más el mexicano César Montes.

En su sexto Mundial - marca compartida con Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa aunque este no jugó en los seis- no necesitó más que dos partidos para encaramarse a lo más alto de la tabla histórica de artilleros por delante de Miroslav Klose, con tres goles ante Argelia y dos frente a Austria (18 goles). Acosado por Kylian Mbappé, Erling Haaland y Vinicius, la competencia puede hacer que se acerque a la increíble plusmarca del francés Just Fontaine en una sola edición (13 tantos)

Antes del comienzo del Mundial, el alemán Otto Rehhagel, quien dirigió a la selección de Grecia en el Mundial de Sudáfrica 2010 con 71 años y 317 días era el más veterano, pero esta marca se batió en pocos días en tres ocasiones

En el partido inaugural lo hizo el belga Hugo Broos, que dirigió a Sudáfrica frente a México con 74 años.

Al día siguiente, Miroslav Koubek (República Checa), lo batió en el encuentro contra Corea del Sur (74 años y 9 meses) y, finalmente, el neerlandés Dick Advocaat, al frente de Curazao, lo dejó lejos del alcance de todos (78 años).

El guardameta de Curazao Eloy Room firmó una actuación histórica contra Ecuador, al realizar 15 paradas sin conceder goles (empate 0-0). Es la mayor cantidad de paradas en un partido de Mundial sin necesidad de prórroga.