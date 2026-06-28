¡Puntaje ideal y descanso para Leo! Argentina cumplió el trámite ante Jordania y ya piensa en Miami

Misión cumplida y boleto en mano. Argentina cerró la fase de grupos con un cómodo 3-1 ante Jordania, estiró su racha ganadora y llegará con la moral por las nubes a Miami para enfrentar a la sorpresiva Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

Lionel Scaloni aprovechó el rodaje para cuidar piernas, mover el banco y darle minutos a los que menos venían jugando. ¿El saldo? Nueve puntos sobre nueve, descanso para las piezas clave y el debut absoluto en una Copa del Mundo para de cinco futbolistas: Marcos Senesi, Giuliano Simeone y Nico Paz (desde el arranque), más Valentín Barco y José Manuel López (ingresando en el complemento).

La pelota parada, la llave del partido

A la Selección le alcanzó con media hora de lucidez y la efectividad en el balón detenido para liquidar el pleito ante una entusiasta Jordania, que pagó caros sus errores defensivos.

A los 19 minutos, Julián Álvarez fabricó un tiro libre en la puerta del área. La barrera jordana se paró mal y Giovani Lo Celso no perdonó: zurdazo al espacio libre y 1-0. Apenas diez minutos después, tras un remate de Lautaro Martínez que reventó el travesaño, le cometieron penal a Senesi en el rebote. El VAR llamó al árbitro y el “Toro” Martínez lo cambió por gol con una ejecución rústica pero efectiva.

Alivio goleador: El grito fue un desahogo enorme para ambos. A Lo Celso le sirve para recuperar terreno tras las lesiones, y a Lautaro para cortar una sequía en partidos oficiales que arrastraba desde noviembre de 2024.

El susto, el ingreso de Messi y la obra de arte

Con el 2-0 arriba, Argentina sacó el pie del acelerador en el segundo tiempo y pagó la distracción. Una desatención defensiva que involucró a Leandro Paredes le permitió a Moussa Altamari descontar y arruinarle la valla invicta al ‘Dibu’ Martínez.

Ese cachetazo despertó al banco argentino. A la hora de juego, Scaloni mandó a la cancha a Lionel Messi. El capitán no solo entró para calmar las aguas, sino para seguir agigantando sus números en la pelea mano a mano contra Kylian Mbappé y Erling Haaland por la Bota de Oro.

Faltando poco para el final, Jordania volvió a cometer una falta en la medialuna. Zona Messi. El ’10′ acarició la pelota por encima de la barrera y clavó su sexto gol en lo que va del torneo. Argentina gana, gusta y regula cargas. La fase de grupos ya es historia; ahora empieza el verdadero Mundial donde no se permiten los errores.

Síntesis del partido:

Jordania (1): Abulaila; Nasib, Abudahab (Abuzraiq, minuto 90), Alarab, Haddad, Alrawabdeh, Abutaha, Alrashdan (Jamous, minuto 76), Olwan (Obaid, minuto 90), Fakhoury (Almardi, minuto 46), Azaizeh (Altamari, minuto 46).

Argentina (3): Emiliano Martínez; Giuliano Simeone (Valentín Barco, minuto 71), Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Gio Lo Celso (Thiago Almada, minuto 60); Nico Paz (Alexis McAlister, minuto 60); Julián Álvarez (José Manuel López, minuto 83) y Lautaro Martínez (Leo Messi, minuto 60).

Goles: 0-1, minuto 19: Lo Celso. 0-2, minuto 30: Lautaro Martínez, de penalti. 1-2, minuto 55: Altamari. 1-3, minuto 80: Messi.

Árbitro: István Kovács (Rumanía). Amonestó a los jordanos Abutaha, Alarab y Abudraiq.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del grupo J disputado en el estadio AT&T de Arlington ante 70.649 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Venezuela.