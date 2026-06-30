Futbolista del Inter de Milán, investigado sobre red de prostitución

Según las agencias Ansa y AGI, citando fuentes cercanas a la investigación y confirmando informaciones del periódico La Repubblica, Alessandro Bastoni, de 27 años, recibió el martes una notificación de aviso de investigación por prostitución de una menor de 17 años en el momento de los hechos.

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El jugador será interrogado por la fiscalía de Milán, que hace varias semanas inició un procedimiento contra la empresa de eventos “Ma.De. Milano”, con sede en las afueras de la ciudad.

Según los primeros elementos de la investigación, esta agencia organizaba fiestas llamadas “todo incluido” para jugadores de la Serie A, poniéndolos en contacto con escorts.

Bastoni, jugador clave del Inter de Milán, que esta temporada ha logrado el doblete Liga y Copa de Italia, es el primer futbolista formalmente señalado por la justicia italiana. Otros tres jugadores también serán interrogados; Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi, pero únicamente en calidad de testigos.

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“Mi cliente niega haber mantenido una relación con una mujer con conocimiento de que fuese menor de edad... No sabemos nada de esta investigación. Evaluaremos si debemos responder o no a los fiscales”, declaró a la agencia AGI el abogado de Bastoni, el letrado Salvatore Scuto.