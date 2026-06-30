La prensa belga sobre Alemania-Paraguay: de la "enorme sorpresa" a la "proeza mayúscula"

"¡Qué partido!", destacó la radiotelevisión pública francófona RTBF sobre un encuentro en el que "Paraguay desafió todos los pronósticos".

Esa cadena agregó que Alemania sintió "estupor antes del descanso" con el gol de Julio Enciso en el minuto 42, y que finalmente los germanos cayeron de forma histórica pues nunca habían sido eliminados en la tanda de penaltis en un Mundial.

"Paraguay protagonizó la gran sensación del Mundial", apuntó el diario Le Soir, que calificó de "proeza mayúscula" la gesta de los latinoamericanos.

El resultado supuso el "primer terremoto del Mundial" para el periódico DH Les Sports+, que subrayó que "Alemania se estrelló contra la valentía de la defensa paraguaya".

El portal Walfoot, por su parte, señaló que "Alemania se dio un batacazo" y reconoció que "Paraguay defendió con enorme coraje", mientras que el diario flamenco HLN apuntó que "Alemania debe replantearse su futuro".