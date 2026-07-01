¿Corrupción en la Eurocopa 2024?: la Policía registra la Federación Alemana de Fútbol por supuestos sobornos

Las autoridades registraron la sede de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) en Fráncfort ante las sospechas de corrupción en el marco de la organización de la Eurocopa 2024 en ese país, confirmó a la AFP la propia federación.

Las investigaciones, realizadas también en otros lugares del país, se centran en el reparto de entradas atribuidas a ciudades anfitrionas, según un comunicado de las autoridades alemanas.

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Según la fiscalía de Bochum (oeste) y la policía alemana, “un sospechoso, entonces activo para una ciudad anfitriona”, habría recibido “ventajas no autorizadas” de personas responsables dentro de la sociedad organizadora de la Eurocopa 2024.

Además, se reprocha a varios de sus responsables “haber ofrecido a las ciudades anfitrionas derechos de tanteo exclusivos sobre entradas, de los cuales algunas hicieron uso en parte”.

La sociedad organizadora de la fase final de la Eurocopa 2024 era una empresa conjunta de la DFB y de la UEFA, mayoritariamente controlada por esta última y con sede en los antiguos locales de la Federación Alemana, en Fráncfort.

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Según el diario Bild, estarían afectadas las administraciones municipales de Berlín, Hamburgo, Stuttgart y también Múnich, así como varias empresas.

El anuncio de estos registros se produce dos días después de la inesperada eliminación de Alemania en el Mundial 2026, que ha suscitado intensas reacciones en el país.