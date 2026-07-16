El Galatasaray y su intención de fichar al paraguayo Julio Enciso

Según las últimas informaciones reveladas por el medio turco TRT Sports, el club “Cimbom” prepara una propuesta arriesgada para convencer al Racing de Estrasburgo francés. El Galatasaray busca desesperadamente un mediapunta creativo y sumó al paraguayo a una lista de deseos donde ya figuran nombres de peso de la talla de Can Uzun y el mismísimo Bruno Fernandes.

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La ingeniería financiera que planean los turcos para quedarse con la joya de 22 años consiste en solicitar una cesión con opción de compra. Sin embargo, la negociación no será sencilla, ya que el Estrasburgo no regalará a su estrella y espera iniciar las conversaciones sobre una base de 25 millones de euros. A pesar de que el oriundo de Caaguazú tiene contrato con los franceses hasta 2029, la directiva de Estambul lo ve como el encaje perfecto debido a su tremendo potencial y a que cumple perfectamente con el cupo de extranjeros permitidos en la liga turca.

Galatasaray'ın Strasbourg'da forma giyen Julio Enciso'yu satın alma opsiyonuyla kiralaması bekleniyor.



Paraguaylı futbolcunun kulübü ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.



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Una temporada que justifica el interés

El deseo de los turcos no es ninguna casualidad; responde a la brutal explosión futbolística de Enciso, quien cerró una campaña espectacular con un total de 42 partidos disputados, 12 goles y 10 asistencias vistiendo la camiseta del club francés.

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Su impacto se hizo sentir con fuerza en cada una de las competiciones. En la Ligue 1, el paraguayo disputó 27 partidos, anotó 3 goles y repartió 6 asistencias para guiar al Estrasburgo hasta la octava posición del campeonato. Su versión más letal de cara al arco llegó en la Copa de Francia, donde firmó un registro demoledor de 6 anotaciones en apenas 5 compromisos. Además, revalidó su calidad en el plano continental al registrar 3 goles y 4 asistencias a lo largo de 10 encuentros en la Conference League, el tercer certamen de clubes más importante de la UEFA.

A este rendimiento consagratorio en Europa se le suma su vitrina internacional, donde aportó 2 asistencias en solo 3 partidos con la camiseta de la selección paraguaya en el Mundial de Norteamérica 2026. Las cartas parecen estar sobre la mesa y el mercado de pases arde. Ahora la pelota está en el tejado del Estrasburgo, que deberá decidir si acepta la propuesta de préstamo del Galatasaray o planta bandera para exigir los 25 millones de euros al contado.