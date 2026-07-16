Milei no viajará a la final del Mundial y la verá en su residencia por superstición

Consultado sobre si viajaría para presenciar el duelo decisivo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Milei respondió: "De ninguna manera. Voy mirando los partidos desde Olivos (residencia presidencial) como el primer día. Es una cábala; miro los partidos en el cine de Olivos con mi hermana".

Milei mantiene así la línea adoptada por los expresidentes Alberto Fernández (2019-2023) y Cristina Fernández (2007-2015) que optaron por no viajar a las finales mundialistas de Brasil 2014 y Qatar 2022.

Durante una entrevista con el medio El Observador, el mandatario señaló también que la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, permanecerá a disposición del equipo si decidiera celebrar allí una eventual consagración, aunque aclaró que "no habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro de los jugadores".

Además, pidió evitar que una eventual victoria argentina sea utilizada con fines partidarios.

"La política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos", afirmó, y consideró que sería "miserable" intentar capitalizar políticamente un eventual título porque pertenece "a los jugadores y al pueblo argentino".

Milei adelantó que su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se ocuparía del operativo y que la Casa Militar -área encargada de la seguridad del presidente- quedaría a cargo del cuidado de la sede de Gobierno en caso de que los jugadores decidieran festejar allí y utilizar el balcón presidencial para saludar al público frente a la Plaza de Mayo.

Según afirmó, el Gobierno trabaja también en distintas alternativas para garantizar la seguridad durante el recibimiento del seleccionado en Argentina una vez culminado el Mundial.

"Estamos diseñando los mecanismos de seguridad por si (el plantel) quisiera ir a (el aeropuerto internacional de) Ezeiza, o Aeroparque. Diseñamos alternativas, para que la fiesta sea plena, sin eventos oscuros que lamentar. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, trabaja en el armado del operativo de seguridad por los festejos", señaló, en alusión a las celebraciones ante una eventual consagración.