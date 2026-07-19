Fiesta y euforia en New Jersey por la gran final del Mundial 2026

La espera terminó. El MetLife Stadium es el epicentro de la máxima fiesta del fútbol mundial y el ambiente en los alrededores refleja una euforia total. Miles de hinchas argentinos y españoles comenzaron a llegar al recinto deportivo, vistiendo los colores de sus respectivas selecciones con disfraces, gorros y banderas, transformando las inmediaciones en un verdadero carnaval de cara a la gran final del Mundial.

ABC Color se encuentra en el lugar de los hechos para llevar la cobertura completa de la previa, capturando la pasión y los testimonios de los fanáticos que sueñan con ver a su país levantar la Copa del Mundo 2026.

El drama de las entradas y la inflación en los precios

A pesar del desbordante entusiasmo, la reventa y el costo de los boletos han dejado a varios fanáticos históricos al margen del evento. Entre los testimonios recogidos en la previa, destaca el de un seguidor albiceleste que no ocultó su frustración ante la dificultad de conseguir un asiento para el partido decisivo.

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“Primera vez en 4 mundiales que me quedo fuera”, lamentó el hincha, quien asegura haber estado presente en todos los partidos de la selección argentina durante los últimos 12 años.

La diferencia económica respecto a torneos anteriores es una de las principales quejas de los asistentes. “En Qatar la entrada costaba USD 665, y hoy estaba USD 10 mil”, explicó el aficionado, evidenciando el desorbitado incremento de los precios en el mercado secundario para esta final.

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Presencia de estrellas en el MetLife

La magnitud del encuentro no solo convoca a apasionados del fútbol, sino también a grandes figuras del entretenimiento internacional. En las últimas horas de la previa, se reportó la llegada del reconocido actor Tom Cruise al MetLife Stadium, sumando una cuota de expectativa y glamour a una jornada que promete quedar en la historia del deporte.