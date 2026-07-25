Wilder Viera, presentado oficialmente en Instituto de Córdoba

Para oficializar su llegada, la entidad cordobesa utilizó sus canales oficiales de comunicación con el siguiente mensaje: “Wilder Viera Caballero es refuerzo de Instituto. Instituto Atlético Central Córdoba anuncia la contratación del futbolista Wilder Viera Caballero, quien se suma al plantel profesional tras finalizar su vínculo con Cerro Porteño”.

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Asimismo, la directiva de la “Gloria” profundizó en los detalles de la operación mediante el mismo comunicado institucional: El mediocampista paraguayo firmó contrato con nuestra institución por 18 meses, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Además, el acuerdo contempla una opción de extensión por tres temporadas adicionales.

𝗪𝗶𝗹𝗱𝗲𝗿 𝗩𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗖𝗮𝗯𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿𝗼 𝗲𝘀 𝗿𝗲𝗳𝘂𝗲𝗿𝘇𝗼 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 ✍🏻🇦🇹



Instituto Atlético Central Córdoba anuncia la contratación del futbolista Wilder Viera Caballero, quien se suma al plantel profesional tras finalizar su vínculo con Cerro Porteño.



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Con este traspaso, el volante emprende su primera aventura en el extranjero, sumando este paso internacional a su recorrido previo donde vistió las camisetas de General Caballero de Juan León Mallorquín en 2022 y de Cerro Porteño. El mediocampista arriba a Córdoba consolidado profesionalmente con una foja de 137 encuentros oficiales —destacando 26 participaciones en la Copa Libertadores— y un total de seis anotaciones en su haber.