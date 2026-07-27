Racing de Santander agota los últimos abonos tras largas colas y acampadas en El Sardinero

Los primeros seguidores comenzaron a llegar dos días antes de la apertura de las taquillas, prevista para las 10.00 horas de este lunes, y pasaron el fin de semana en la zona con tiendas de campaña, sillas, sacos de dormir y hornillos portátiles.

El ambiente transcurrió con normalidad, sin incidentes y con los propios aficionados respetando el orden de la cola durante toda la espera.

El club puso a la venta 375 nuevos carnés, de los que 275 se despacharon en las taquillas del estadio y otros 100 a través del portal online del abonado, que según fuentes del club, se agotaron en apenas 7 minutos.

A medida que avanzó la mañana, quienes comprobaron que ya no podrían conseguir un abono abandonaron la fila, mientras los afortunados celebraban haber obtenido su carné.

La vuelta a Primera División catorce años después ha disparado el interés por formar parte de la masa social del conjunto cántabro, que volvió a responder de forma masiva en una jornada de ambiente festivo a las puertas de El Sardinero.