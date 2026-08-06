Fútbol Internacional
06 de agosto de 2026 a la - 21:41

¡Atención Recoleta!: Enner Valencia es nuevo refuerzo de Boca Juniors

El delantero de Ecuador Enner Valencia celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Ecuador y Argentina en el Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil, Ecuador.
El delantero de Ecuador Enner Valencia celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Ecuador y Argentina en el Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil, Ecuador.202028+0000 RODRIGO BUENDIA

Boca Juniors se mueve con urgencia en el mercado de pases y abrochó la llegada de un peso pesado internacional para solucionar su falta de gol. “Superman” Valencia aterrizará este viernes en Buenos Aires para someterse a la revisión médica y ponerse la camiseta azul y oro.

Por ABC Color

El viernes por la tarde se producirá el arribo a Buenos Aires, mientras que el sábado por la mañana tendrán lugar las revisiones médicas y la firma del contrato. Ya para la próxima semana, el delantero figura en el radar para los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta FC (Paraguay), el torneo Clausura y la Copa Argentina.

Lea más: Boca Juniors, rival de Recoleta FC, cortó la racha sin triunfos

Una urgencia en Brandsen 805

El conjunto auriazul sufrió una sequía ofensiva en el último tiempo, una situación que se tornó crítica tras la lesión del paraguayo Adam Bareiro y la salida del uruguayo Edinson Cavani, quien se desvinculó a mitad de año luego de arrastrar diversos problemas físicos. Con este panorama, la dirigencia apostó por jerarquía internacional comprobada para devolverle el poder de fuego al ataque del equipo.

Surgido de las inferiores de Emelec, la carrera de Valencia incluye pasos por ligas de primer nivel mundial, destacando su paso por Inglaterra con el West Ham United y el Everton; en México vistiendo los colores de Pachuca y Tigres, regresando recientemente de un paso por los Tuzos de donde se desvinculó semanas atrás; en Turquía defendiendo al Fenerbahce; y en Brasil jugando para el Internacional de Porto Alegre.

Leyenda de la selección ecuatoriana

Con 109 partidos disputados defendiendo a su país, “Superman” es el máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana con 49 tantos. Además, porta sobre sus espaldas la experiencia de haber disputado tres Copas del Mundo: Brasil 2014, Catar 2022 y la reciente Norteamérica 2026, donde el combinado ecuatoriano alcanzó los dieciseisavos de final.

Enner Valencia llegará mañana (viernes) por la tarde al país y el sábado por la mañana se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será jugador de Boca”, anunció el Xeneize en sus redes sociales.