¡Atención Recoleta!: Enner Valencia es nuevo refuerzo de Boca Juniors

El viernes por la tarde se producirá el arribo a Buenos Aires, mientras que el sábado por la mañana tendrán lugar las revisiones médicas y la firma del contrato. Ya para la próxima semana, el delantero figura en el radar para los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta FC (Paraguay), el torneo Clausura y la Copa Argentina.

Lea más: Boca Juniors, rival de Recoleta FC, cortó la racha sin triunfos

Una urgencia en Brandsen 805

El conjunto auriazul sufrió una sequía ofensiva en el último tiempo, una situación que se tornó crítica tras la lesión del paraguayo Adam Bareiro y la salida del uruguayo Edinson Cavani, quien se desvinculó a mitad de año luego de arrastrar diversos problemas físicos. Con este panorama, la dirigencia apostó por jerarquía internacional comprobada para devolverle el poder de fuego al ataque del equipo.

#Refuerzos



Enner Valencia llegará mañana por la tarde al país y el sábado por la mañana se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será jugador de Boca. pic.twitter.com/ZTNEiSVghW — Esto es Boca (@estoesboca_ok) August 6, 2026

Surgido de las inferiores de Emelec, la carrera de Valencia incluye pasos por ligas de primer nivel mundial, destacando su paso por Inglaterra con el West Ham United y el Everton; en México vistiendo los colores de Pachuca y Tigres, regresando recientemente de un paso por los Tuzos de donde se desvinculó semanas atrás; en Turquía defendiendo al Fenerbahce; y en Brasil jugando para el Internacional de Porto Alegre.

Leyenda de la selección ecuatoriana

Con 109 partidos disputados defendiendo a su país, “Superman” es el máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana con 49 tantos. Además, porta sobre sus espaldas la experiencia de haber disputado tres Copas del Mundo: Brasil 2014, Catar 2022 y la reciente Norteamérica 2026, donde el combinado ecuatoriano alcanzó los dieciseisavos de final.

“Enner Valencia llegará mañana (viernes) por la tarde al país y el sábado por la mañana se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será jugador de Boca”, anunció el Xeneize en sus redes sociales.