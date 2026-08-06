Boca Juniors, rival de Recoleta FC, cortó la racha sin triunfos

Boca Juniors cortó la racha sin victorias con un triunfo muy importante por el torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. El Xeneize de Ángel Romero y Adam Bareiro, rival de Recoleta FC en la Copa Sudamericana 2026, derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata por la fecha 3 del torneo Clausura 2026 y volvió al triunfo después de tres partidos.

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Sin Bareiro, lesionado, y con Romero en el banco de suplentes (no ingresó), los conducidos por Rodolfo Arruabarrena vencieron al Pincha de Santiago Arzamendia (lesionado) con el tanto de Santiago Ascacíbar a los 45+1′ minutos del primer tiempo. El encuentro fue en el Tomás Adolfo Ducó, el estadio de Huracán, por el mal estado del césped de la Bombonera.

Recoleta FC vs. Boca Juniors en Copa Sudamericana

Recoleta FC y Boca Juniors disputan los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Canario empieza la serie de visitante y define de local: la ida es el martes 11 de agosto, a las 19:00, hora de Paraguay, en el Tomás Adolfo Ducó o en la Bombonera, mientras que la vuelta es una semana más tarde (martes 18), a la misma hora, en el Defensores del Chaco.

El Funebrero el Grupo D con 8 puntos y accedió directamente a la serie de los 16 mejores, mientras que el Azul y Oro finalizó tercero (7 unidades) en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026, razón por la que enfrentó a O’Higgins de Chile en los play-offs. Los argentinos clasificaron por penales al superar a los chilenos por 4-3 tras la victoria 1-0 en Buenos Aires y derrota 1-0 en Rancagua.