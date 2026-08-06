Vasco, rival de Olimpia, eliminó a Fluminense de la Copa Brasil

Vasco da Gama clasificó a los cuartos de final de la Copa de Brasil 2026 después de eliminar a Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El Almirante, que había igualado sin goles con el Tricolor en la ida de la llave el fin de semana en el mismo escenario, ganó 3-1 en el partido de vuelta y selló el pasaje a la próxima instancia del certamen nacional.

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Los dirigidos por el portugués Pedro Emanuel continúan en la triplete competencia del segundo semestre. Además de la clasificación del miércoles, los cariocas disputan el Brasileirão, en el que pelean por la permanencia (ocupan el décimo octavo lugar, en zona de descenso, con 21 puntos), y la Copa Sudamericana, torneo en el que medirán a Olimpia.

Los goles de Fluminense 1-3 Vasco

Brenner fue la figura de la victoria y clasificación de los Camisas Negras: el atacante de 26 años anotó el 1-0 y 2-0 a los 34′ y 52′ respectivamente. En el último cuarto de hora, Martinelli descontó con asistencia de Hulk para el local a los 77′, pero el uruguayo José Rodríguez sentenció el encuentro en el décimo minuto de adición.

Olimpia vs. Vasco en Copa Sudamericana

Olimpia y Vasco da Gama disputan los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Después de los dos enfrentamientos en la fase de grupos, paraguayos y brasileños vuelven a estar frente a frente: la ida es el jueves 13 de agosto, a las 19:00, hora de Paraguay, en el São Januario y la vuelta, el jueves 20, a la misma hora, en el Defensores del Chaco.

En el Grupo G, el Almirante había goleado 3-0 al Decano en Río Janeiro el 30 de abril, mientras que en el segundo duelo, el 20 de mayo, el Franjeado de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez triunfó por 3-1 en Asunción. Esta vez, en el mata-mata, el ganador avanzará a los cuartos de final y medirá al vencedor del cruce entre River Plate de Argentina e Independiente Santa Fe de Colombia.