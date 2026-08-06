Crisis en FIFA: UEFA “mantiene” el boicot a las Copas del Mundo

“Las federaciones miembro de la UEFA han sido muy claras sobre las condiciones vinculadas a su no participación en las competiciones de la FIFA”, detalla la instancia europea en una declaración enviada a la AFP.

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Además de la retirada del proyecto de la FIFA -una exigencia ya obtenida-, la UEFA pide “que se den garantías de que tales intentos de desfigurar el fútbol de esta manera no puedan volver a producirse jamás”.

“Estas condiciones no se han cumplido”, considera la UEFA, que reafirma “haber perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino”.

La víspera, al término de una reunión de crisis de sus altos cargos en Marruecos, la dirección de la FIFA había reconocido “errores” y presentado “disculpas” a propósito de su plan abortado de crear una sociedad comercial abierta a inversores externos.

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Al mismo tiempo, la instancia rectora del fútbol mundial había mostrado su “pleno apoyo” a su presidente, “único responsable elegido por las 211 asociaciones miembros de la FIFA”.

“La declaración de ayer (de la FIFA), procedente de algunas personas empleadas por el presidente de la FIFA (y cuyas carreras dependen de sus favores), afirmando que están de acuerdo con él, no cambia nada”, replica con dureza la UEFA.

Infantino, que es el único candidato declarado a su reelección en marzo de 2027 se halla en el punto de mira desde la semana pasada tras anunciar su proyecto para sorpresa general.

La propuesta generó un amplio rechazo y fue retirada finalmente días después ante la oposición enérgica, en particular de la UEFA, pero también de la Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe).

La Confederación Africana de Fútbol (CAF), mucho más favorable a Infantino, celebra el jueves en El Cairo un comité ejecutivo al término del cual debería reafirmar el apoyo.