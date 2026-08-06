Fútbol Internacional
06 de agosto de 2026 a la - 19:57

El paraguayo Braian Ojeda fue operado con éxito de una fractura

El mediocampista Braian Oscar Ojeda Rodríguez (26 años), mediocampista del Orlando City de la Major League Soccer.
El mediocampista Braian Oscar Ojeda Rodríguez (26 años), mediocampista del Orlando City de la Major League Soccer.

Orlando City SC informó que el paraguayo Braian Ojeda fue operado con éxito por una fractura de Jones en el quinto metatarsiano en el pie derecho en un centro médico de Orlando.

Por ABC Color

El mediocampista de Orlando City SC, Braian Ojeda, fue sometido a una cirugía exitosa para reparar una fractura de Jones en el quinto metatarsiano del pie derecho, según comunicó el club, que no detalló plazos de regreso y pierde a un titular clave en minutos y presencia.

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De acuerdo con la información difundida por la institución, la intervención estuvo a cargo del Dr. Steven Choung y se realizó en el Jewett Orthopedic Institute de Orlando Health, ubicado en el centro de Orlando. El parte no incluyó, por el momento, un calendario de recuperación o una fecha estimada de retorno a las canchas.

La última vez que jugó: asistencia en Nueva York

Ojeda, internacional paraguayo, disputó su último partido el 1 de agosto, en la derrota como visitante frente a New York Red Bulls. En ese encuentro, aportó una asistencia en la jugada que terminó en gol de Tyrese Spicer, en el encuentro que terminó 3-2 a favor de “Los Toros Rojos”.

Un impacto directo en el mediocampo de los “Leones”

Más allá de la confirmación médica, el anuncio subraya un hecho deportivo: Orlando City pierde temporalmente a uno de sus futbolistas más utilizados en la temporada. En su primera campaña con el equipo, Ojeda acumuló 21 titularidades en todas las competiciones, con un gol y seis asistencias.

En el detalle de la MLS 2025, en el que estuvo en el Real Salt Lake, el paraguayo lidera en varios rubros de uso y carga competitiva: 18 titularidades, 18 apariciones, 1.607 minutos y 36 faltas recibidas. Estas cifras lo ubican como una pieza central del funcionamiento del equipo, especialmente por continuidad y participación sostenida en la liga norteamericana.

Fuente: Orlando City