El paraguayo Braian Ojeda fue operado con éxito de una fractura

El mediocampista de Orlando City SC, Braian Ojeda, fue sometido a una cirugía exitosa para reparar una fractura de Jones en el quinto metatarsiano del pie derecho, según comunicó el club, que no detalló plazos de regreso y pierde a un titular clave en minutos y presencia.

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De acuerdo con la información difundida por la institución, la intervención estuvo a cargo del Dr. Steven Choung y se realizó en el Jewett Orthopedic Institute de Orlando Health, ubicado en el centro de Orlando. El parte no incluyó, por el momento, un calendario de recuperación o una fecha estimada de retorno a las canchas.

La última vez que jugó: asistencia en Nueva York

Ojeda, internacional paraguayo, disputó su último partido el 1 de agosto, en la derrota como visitante frente a New York Red Bulls. En ese encuentro, aportó una asistencia en la jugada que terminó en gol de Tyrese Spicer, en el encuentro que terminó 3-2 a favor de “Los Toros Rojos”.

Braian Ojeda underwent successful surgery to repair a Jones fracture in the fifth metatarsal of his right foot. Wishing you a speedy recovery, Braian 💜 — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) August 6, 2026

Un impacto directo en el mediocampo de los “Leones”

Más allá de la confirmación médica, el anuncio subraya un hecho deportivo: Orlando City pierde temporalmente a uno de sus futbolistas más utilizados en la temporada. En su primera campaña con el equipo, Ojeda acumuló 21 titularidades en todas las competiciones, con un gol y seis asistencias.

En el detalle de la MLS 2025, en el que estuvo en el Real Salt Lake, el paraguayo lidera en varios rubros de uso y carga competitiva: 18 titularidades, 18 apariciones, 1.607 minutos y 36 faltas recibidas. Estas cifras lo ubican como una pieza central del funcionamiento del equipo, especialmente por continuidad y participación sostenida en la liga norteamericana.

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Fuente: Orlando City