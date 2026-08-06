La jugada del PSG que incidiría en el futuro de Orlando Gill

Según reveló el reconocido periodista especializado Fabrizio Romano, el París Saint-Germain (PSG) avanza con paso firme para fichar a Zion Suzuki, actual guardameta japonés del Parma, por una cifra mayor a los 28 millones de euros ofrecidos inicialmente. La operación no destaca únicamente por la inversión, sino por el plan trazado por la directiva parisina: el club francés compraría su ficha, pero contempla cederlo a la Juventus.

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El impacto directo sobre la “Vecchia Signora” y Orlando Gill

El préstamo del PSG le permitiría al portero nipón mantenerse en la Serie A italiana, una alternativa sumamente atractiva para la Juventus, que cubriría su portería sin realizar un desembolso directo de compra. Con la vacante prácticamente cubierta mediante esta fórmula, la urgencia de Turín por buscar alternativas en el mercado podría disminuir.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain are set to improve their bid for Zion Suzuki, different structure compared to opening €28m plus add-ons.



New bid also include add-ons.



Suzuki could join Juve on loan from PSG ⚪️⚫️🇯🇵



PSG offered Chevalier to Juve but Italian club not keen, so far. pic.twitter.com/E0BGDfKhie — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

Esto podría afectar de manera directa a Orlando Gill, arquero paraguayo e internacional con la Albirroja, cuyo nombre había estado en el radar del gigante italiano. En paralelo, Romano indicó que el PSG también ofreció a Chevalier a la Juventus, una opción que, por el momento, no genera demasiado eco en la dirigencia turinesa.

Reunión clave en San Lorenzo: Europa llama a la puerta

Mientras el mercado europeo se acelera a pasos agigantados, el futuro inmediato de Orlando Gill se escribe en Buenos Aires. De acuerdo con la información aportada por el periodista Jorge “Chipi” Vera (ABC Cardinal), en la tarde de hoy se lleva a cabo una reunión entre los representantes del guardameta y la cúpula directiva de San Lorenzo de Almagro.

REUNIÓN CLAVE POR EL FUTURO DE GILL 🚨



Representantes de Orlando Gill y dirigentes de San Lorenzo se reunirán esta tarde para definir el futuro del arquero paraguayo 🇵🇾



Sobre la mesa estarán dos ofertas desde Europa 🌍



Informa @ChipiVera89 ℹ️



🚨EN VIVO https://t.co/6GsrDu3mfd pic.twitter.com/3hu7RkUxF2 — ABC Deportes (@ABCDeportes) August 6, 2026

Varios nombres surgieron con un supuesto interés por elñ que fue una de las figuras de Paraguay en la reciente Copa del Mundo. Pero lo cierto es que sobre la mesa de negociaciones se encuentran dos propuestas concretas provenientes del fútbol europeo. La resolución definitiva sobre el futuro del portero paraguayo podría oficializarse en el transcurso de esta semana o, a más tardar, en la siguiente.