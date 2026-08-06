Gianni Infantino halla refugio en África ante la presión de la UEFA

A menos de dos meses de las elecciones de marzo, donde busca un nuevo mandato de cuatro años como único candidato declarado hasta la fecha, el escenario geopolítico del fútbol global se encuentra completamente fragmentado.

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África, el bastión y salvavidas del italo-suizo

Con 54 federaciones afiliadas, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) se consolidó como el principal tanque de contención para Infantino. Tras una reunión de su comité ejecutivo celebrada este jueves en El Cairo, el organismo ratificó por unanimidad su respaldo al dirigente y agradeció su inversión constante en el desarrollo del continente.

El espaldarazo se alinea con las declaraciones públicas de figuras políticas de peso en la región, como el ministro sudafricano de Deportes, Gayton McKenzie, quien advirtió sobre un “linchamiento público” contra el dirigente, sumado al respaldo explícito de Fouzi Lekjaa, al frente de la poderosa federación marroquí.

El bloque europeo lidera la rebelión y amenaza con boicot

A pesar de que la iniciativa privada fue completamente retirada del tablero, la UEFA —liderada por sus 55 miembros— no da el brazo a torcer. El organismo europeo reiteró su profunda desconfianza hacia la presidencia de Infantino y mantuvo latente su amenaza de boicot a las competiciones oficiales de la FIFA, incluidos los Mundiales. “Estas condiciones no se han cumplido”, sentenció la UEFA en un comunicado oficial enviado a la AFP, reafirmando que ha perdido la confianza en la cúpula directiva.

Con el respaldo de la Asociación Europea de Clubes (EFC) y una lista de federaciones que ya le retiraron el pulgar en público (Finlandia, Suecia, Serbia y Gales), la presión desde el Viejo Continente promete escalar rumbo a los comicios.

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Sudamérica y Norteamérica marcan distancia

La postura de la Conmebol, históricamente de las primeras en cobijar la reelección de Infantino, se movió entre la cautela y el reproche institucional. Si bien rechaza tajantemente cualquier maniobra de destitución, el bloque sudamericano —integrado por diez países, entre ellos potencias como Argentina y Brasil— expresó de forma unánime su profunda preocupación ante las recurrentes decisiones unilaterales tomadas de espaldas al diálogo reglamentario.

En la misma sintonía se posicionó la Concacaf. Con sus 35 federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, el organismo cuestionó duramente la falta de transparencia del proyecto y elevó el perfil de su presidente, Victor Montagliani, señalado por la prensa internacional como un potencial rival electoral en marzo.

Asia dividida y el tablero abierto

El mapa global se completa con una Confederación Asiática (AFC) dividida entre críticas a los fallos de gobernanza y comunicados sectoriales que aplaudieron la “sabiduría” de recular a tiempo, frente a voces más duras como la del príncipe Ali ben Al Hussein de Jordania. Por su parte, la Confederación de Oceanía (OFC) optó por la prudencia, invitando a sus once miembros a estudiar los antecedentes del caso.

Con 211 votos en juego y un sillón presidencial que tambalea bajo el escrutinio de las principales potencias del planeta, el futuro de la FIFA se jugará en una pulseada diplomática sin tregua de cara al próximo congreso eleccionario.

Fuente: AFP