Rodri rechazó al Real Madrid y empezó a negociar con Barcelona

Rodri, campeón con España en el Mundial 2026, aceptó negociar con Barcelona después de rechazar la propuesta de Real Madrid en el mercado de pases europeo. Según informa el periodista Fabrizio Romano, el futbolista del Manchester City habló con Deco, director deportivo, y Hansi Flick, entrenador, para avanzar con la operación.

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“Rodri habló con Deco y Hansi Flick y dio luz verde al Barcelona para que procedieran las negociaciones. La propuesta oficial de contrato ya está en manos del agente de Rodri y el Barça también contactó con el Manchester City. Operación Rodri: a toda máquina para el FCB”, publicó Romano, especialista en el mercado de pases, en X.

Barcelona, más cerca del fichaje de Rodri

Rodri, elegido el mejor de la Copa del Mundo pasado, finaliza contrato con el City en la temporada 2026-2027. “Podemos decir que el Barça está hoy más cerca que ayer de poder plantearse este fichaje. ¿Significa eso que se vaya a hacer? No. No hay ninguna garantía”, expresó por su puesta, una fuente del club catalán a la agencia AFP.

“Lo que ha cambiado respecto a ayer, e incluso respecto a esta misma mañana, es que ahora contamos con el sí del jugador para abrir una negociación con el Manchester City”, añadió. “A partir de aquí, la operación puede salir adelante o no, pero esa es la novedad y el cambio sustancial respecto a la situación anterior”, concluyó la fuente al medio.

Rodri, por cirugía tras el Mundial 2026

Tras el Mundial 2026, Rodri fue sometido a una intervención quirúrgica menor de espalda, según había informado el Manchester City. El proceso de recuperación “será breve” anunció el club. El mediocampista de 30 años fue elegido Balón de Oro en 2024 después de ganar la Eurocopa con la Roja y un año después de conquistar la Champions League.