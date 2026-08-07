Fútbol Internacional
07 de agosto de 2026 a la - 18:27

Boca Juniors y Recoleta FC jugarán el partido de ida en el estadio de Huracán

El estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán albergará el duelo entre Boca Juniors y Recoleta FC, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán albergará el duelo entre Boca Juniors y Recoleta FC, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La Conmebol oficializó un cambio de último momento que altera los planes de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido de ida entre Boca Juniors y el paraguayo Recoleta, inicialmente previsto para disputarse en La Bombonera, fue mudado al estadio Tomás Adolfo Ducó.

Por ABC Color

Dónde, cuándo y los detalles del cambio de sede

El encuentro se jugará el próximo 11 de agosto a las 19:00 en la cancha de Huracán, ubicada en el barrio de Parque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires. El escenario no es desconocido para el conjunto xeneize, ya que Boca actuó como local allí en sus compromisos más recientes.

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La razón principal de la modificación se debe a una condición puntual: el campo de juego de La Bombonera no está en condiciones óptimas, lo que imposibilita albergar un compromiso internacional de esta magnitud. De esta manera, se desvanece la expectativa en torno a la visita del cuadro paraguayo al emblemático templo boquense, un escenario históricamente asociado a las grandes noches de copa en el continente.

El comunicado oficial de la Conmebol

La determinación fue ratificada formalmente por el ente rector del fútbol sudamericano a través de su portal oficial. La Dirección de Competiciones y Operaciones notificó la medida con los siguientes términos: “La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó el cambio de estadio para el partido entre Boca Juniors (ARG) vs. Recoleta (PAR) por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2026”.