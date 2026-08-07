Juan Fernando Quintero negocia su llegada al Medellín, pero la pelota está en la cancha de los hinchas

Una campaña histórica y el pedido directo de Juanfer

El conjunto antioqueño oficializó el acuerdo con el mediocampista de 33 años a través de una innovadora campaña dirigida a sus fanáticos, apelando al respaldo económico masivo mediante la adquisición de abonos para la temporada. “Juan Fernando Quintero e Independiente Medellín tienen historia pendiente, por eso, ambos nos esforzamos para volver a estar juntos”, señaló el club en un comunicado oficial, detallando que la cifra requerida equivale prácticamente al aforo total del estadio Atanasio Girardot, que tiene una capacidad para 45.000 espectadores.

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A través de un video difundido por el DIM, el talentoso creativo de la selección colombiana no ocultó su emoción y le habló directamente a la hinchada para pedir su colaboración: “Estoy muy feliz de poder llegar a un acuerdo con el club. Se sabe que el amor por el Medellín supera cualquier tipo de cosa (...) Estoy muy feliz, muy contento, viviendo un sueño, no solo para mí, sino para mi familia. Ahora faltan ustedes para que llenemos este estadio, para que cada que vuelva el Medellín sea una fiesta”, añadió.

De River al sueño de gritar campeón con el DIM

Nacido en la capital antioqueña, Juanfer ya vistió la camiseta del “Poderoso de la Montaña” entre 2016 y 2017, un paso clave en su carrera donde recuperó su mejor versión tras su paso por el fútbol europeo. Aquellas actuaciones estelares despertaron el interés de River Plate, club donde se convirtió en leyenda al conquistar la inolvidable Copa Libertadores 2018, marcando el histórico gol en la final ante Boca Juniors en Madrid.

Tras disputar el Mundial 2026, el zurdo cerró hace dos semanas su tercer ciclo en el club de Núñez al rescindir de mutuo acuerdo su vínculo con el Millonario —por entonces dirigido por Eduardo Coudet, quien no lo tenía en sus planes principales—.

Si la hinchada responde masivamente y la campaña de abonos alcanza la exigente meta de la dirigencia, el ídolo completará su anhelado retorno al Medellín, donde buscará una cuenta pendiente en su exitosa carrera: conquistar el primer título liguero de su país.