Fútbol Internacional
07 de agosto de 2026 a la - 18:04

Subastan la pelota de la “Mano de Dios” y estiman una cifra millonaria

Peter Shilton no se olvida de la famosa "Mano de Dios" de Diego Armando Maradona.
Peter Shilton no se olvida de la famosa "Mano de Dios" de Diego Armando Maradona.infobae.com.

El balón con el que el inolvidable astro argentino Diego Armando Maradona anotó su histórico y polémico gol con la “Mano de Dios” en el Mundial de México 1986 saldrá a subasta este mes en Estados Unidos. La casa organizadora calcula que la puja superará holgadamente los 10 millones de dólares.

Por ABC Color

El gol que hizo historia y la mítica frase

Aquel tanto, convertido en la victoria por 2-1 de la Albiceleste ante Inglaterra en los cuartos de final, quedó grabado para siempre en la memoria del fútbol mundial: el Diez se elevó en el área y empujó el esférico con el puño ante la mirada cómplice o distraída del juez, que terminó validando la acción.

Lea más: ¿Se va o se queda?: El plan de Claudio Tapia con el futuro de Lionel Scaloni en la Albiceleste

Tras el pitazo final en México, el propio protagonista dejó para la posteridad una de sus frases más célebres al asegurar que el tanto lo había marcado “un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios”. Días más tarde, la selección argentina alzaría la Copa del Mundo.

Una reliquia de ocho cifras

La prestigiosa casa de subastas Heritage Auctions, con sede en Texas, fijó el evento del 21 al 23 de agosto, arrancando con una oferta inicial de 2.5 millones de dólares y la firme expectativa de alcanzar una venta de ocho cifras.

Una camiseta de Argentina vestida por el fallecido Diego Maradona durante la Copa del Mundo de 1986 y un cartel litográfico monocromático de la Copa del Mundo inaugural de 1930, realizado por el diseñador uruguayo Guillermo Laborde, se exhiben antes de su subasta en Heritage Auctions en Beverly Hills, California.
Una camiseta de Argentina vestida por el fallecido Diego Maradona durante la Copa del Mundo de 1986 y un cartel litográfico monocromático de la Copa del Mundo inaugural de 1930, realizado por el diseñador uruguayo Guillermo Laborde, se exhiben antes de su subasta en Heritage Auctions en Beverly Hills, California.

Cabe destacar que la camiseta que el Pelusa lució en ese mismo clásico mundialista ostenta actualmente el récord mundial a la indumentaria de fútbol más cara de la historia, tras ser adquirida por 9,3 millones de dólares.

Imagen sin descripción

El “Gol del Siglo” y el trasfondo histórico

En aquel inolvidable cotejo, el Diego —fallecido en noviembre de 2020— también frentó los relojes del estadio Azteca al firmar el Gol del Siglo, catalogado de manera unánime como el mejor tanto en la historia de los Mundiales. En esa obra de arte individual, el zurdo recibió el balón cerca de la mitad de la cancha, dejó en el camino a cinco rivales desorientados y, tras eludir al guardameta Peter Shilton, sentenció la obra maestra.

El balón utilizado en el partido de la Copa del Mundo de 1986 entre Argentina e Inglaterra, durante el cual el argentino Diego Maradona anotó el gol de la «Mano de Dios», se exhibe antes de ser subastado en Heritage Auctions en Beverly Hills, Californi.
El balón utilizado en el partido de la Copa del Mundo de 1986 entre Argentina e Inglaterra, durante el cual el argentino Diego Maradona anotó el gol de la «Mano de Dios», se exhibe antes de ser subastado en Heritage Auctions en Beverly Hills, Californi.

El duelo frente a los ingleses también cargaba con el peso de la historia y las tensiones geopolíticas entre ambas naciones, enemigas en la Guerra de las Malvinas de 1982, un conflicto de soberanía que mantiene una disputa de larga data en el ámbito político.

Fuente: AFP