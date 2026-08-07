Subastan la pelota de la “Mano de Dios” y estiman una cifra millonaria

El gol que hizo historia y la mítica frase

Aquel tanto, convertido en la victoria por 2-1 de la Albiceleste ante Inglaterra en los cuartos de final, quedó grabado para siempre en la memoria del fútbol mundial: el Diez se elevó en el área y empujó el esférico con el puño ante la mirada cómplice o distraída del juez, que terminó validando la acción.

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Tras el pitazo final en México, el propio protagonista dejó para la posteridad una de sus frases más célebres al asegurar que el tanto lo había marcado “un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios”. Días más tarde, la selección argentina alzaría la Copa del Mundo.

Una reliquia de ocho cifras

La prestigiosa casa de subastas Heritage Auctions, con sede en Texas, fijó el evento del 21 al 23 de agosto, arrancando con una oferta inicial de 2.5 millones de dólares y la firme expectativa de alcanzar una venta de ocho cifras.

Cabe destacar que la camiseta que el Pelusa lució en ese mismo clásico mundialista ostenta actualmente el récord mundial a la indumentaria de fútbol más cara de la historia, tras ser adquirida por 9,3 millones de dólares.

El “Gol del Siglo” y el trasfondo histórico

En aquel inolvidable cotejo, el Diego —fallecido en noviembre de 2020— también frentó los relojes del estadio Azteca al firmar el Gol del Siglo, catalogado de manera unánime como el mejor tanto en la historia de los Mundiales. En esa obra de arte individual, el zurdo recibió el balón cerca de la mitad de la cancha, dejó en el camino a cinco rivales desorientados y, tras eludir al guardameta Peter Shilton, sentenció la obra maestra.

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El duelo frente a los ingleses también cargaba con el peso de la historia y las tensiones geopolíticas entre ambas naciones, enemigas en la Guerra de las Malvinas de 1982, un conflicto de soberanía que mantiene una disputa de larga data en el ámbito político.

Fuente: AFP