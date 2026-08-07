Noruega le retira la confianza a Gianni Infantino y exigirá su renuncia inmediata

“No hay marcha atrás posible”

El anuncio fue realizado por Lise Klaveness, presidenta de la NFF, durante una conferencia de prensa convocada un día después de una reunión clave de las máximas instancias del organismo escandinavo. “No tiene la confianza institucional necesaria para dirigir la FIFA de una forma estable en el período que atravesamos actualmente. No hay marcha atrás posible para Gianni Infantino”, declaró Klaveness de manera tajante. Y agregó sin rodeos: “Vamos a pedir al presidente de la FIFA que dimita ahora”.

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Infantino, quien lidera la organización desde 2016 y hasta el momento se perfila como el único candidato para las elecciones previstas en marzo de 2027 (donde necesitará el respaldo de la mayoría de los 211 miembros), atraviesa una tormenta institucional perfecta. El detonante inmediato fue el fracaso de su ambicioso plan para abrir la FIFA a inversores privados, un proyecto que quedó trunco el pasado sábado tras la férrea oposición de la UEFA y la Concacaf. “Teniendo en cuenta el caos en el que nos encontramos, él ya no puede ser la figura que nos una”, insistió Klaveness en diálogo con la agencia AFP.

Frente abierto en el comité ético y los frentes de conflicto

La ofensiva noruega no se limita a pedir la salida del mandamás. La NFF decidió llevar el caso ante el comité ético de la FIFA basándose en tres frentes sumamente sensibles:

El fallido proyecto de privatización e ingreso de capitales externos. El polémico levantamiento de la suspensión al estadounidense Folarin Balogun durante el pasado Mundial 2026, una decisión que se dio tras la intervención directa de Donald Trump. La cuestionada atribución por parte de la FIFA de un autodenominado “premio de la paz” otorgado al propio presidente estadounidense.

Asimismo, la federación nórdica exigirá una revisión exhaustiva y completa de todas las reformas a las que el propio Infantino ya se había comprometido en el pasado.

¿Se perfila una sucesora histórica? El guiño de Blatter y la respuesta de Klaveness

El rol frontal de Lise Klaveness la ha colocado en el centro del tablero geopolítico del fútbol. Incluso, figuras de peso pesado como el expresidente de la FIFA Sepp Blatter la señalaron públicamente como una candidata ideal para tomar las riendas, lo que marcaría un hito absoluto al convertirse en la primera mujer en liderar la institución. “Ha sido la única que siempre ha tomado una posición clara y a no seguir la corriente dominante. Y en la FIFA, ha llegado el momento para que una mujer tome las riendas”, escribió Blatter en la red social X.

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Sin embargo, la jurista de 45 años prefirió bajarle el tono a los rumores al ser consultada por la AFP: “No estamos ahí. Para nosotros, ahora se trata de los asuntos que he mencionado y no de personas en particular. Sería extraño que yo empezara a responder preguntas sobre mí misma, y eso vale para todo el mundo”, explicó.