Pachuca volvió a caer en la Leagues Cup con la presencia del paraguayo Adrián Alcaraz

Goles de vestidura europea y un golpe anímico

Tras caer en su estreno frente al Cincinnati, los Tuzos sucumbieron en territorio estadounidense castigados por la efectividad del español Brais Méndez y el húngaro Daniel Gazdag, ambos autores de las conquistas en la primera mitad.

Lea más: Juan Fernando Quintero negocia su llegada al Medellín, pero la pelota está en la cancha de los hinchas

Méndez abrió la cuenta a los 19 minutos con una espectacular media chilena, firmando además su segundo tanto consecutivo con el cuadro estadounidense tras el que había anotado días atrás en el campo del Inter Miami de Leo Messi. Cerca del descanso, al borde del tiempo reglamentario, Gazdag estiró la ventaja para subir el 2-0 al luminoso, un golpe psicológico devastador que llegó apenas segundos después de que le anularan un gol al venezolano Salomón Rondón.

Reacción efímera, expulsión y sentencia

En la etapa complementaria, el marroquí Oussama Idrissi encendió una luz de esperanza al descontar y reabrir el partido en el minuto 72. Sin embargo, la ilusión de la remontada duró un suspiro: apenas dos minutos después del tanto visitante, el defensor argentino Sergio Damián Barreto vio la tarjeta roja por doble amonestación, dejando a Pachuca con diez hombres y sepultando las aspiraciones de dar vuelta la historia en el reducto del Crew.