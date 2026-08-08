El Gotham es más líder de la NWSL tras otro tropiezo del Spirit

Las vigentes campeonas se situaron con 40 puntos, cuatro más que el Spirit, tras derrotar por 1-0 al San Diego Wave con gol de la estadounidense Jaedyn Shaw. El Gotham ha ganado todos sus partidos desde la inesperada salida de la española Esther González.

Por su parte, el Spirit cayó este sábado por segundo fin de semana consecutivo, de nuevo en casa, esta vez por 3-4 ante el North Carolina Courage.

El Courage se puso 0-3 en el minuto 15 de partido, resultado que el Spirit logró empatar en el 90, con un gol de la mexicana Rebeca Bernal. Sin embargo, las visitantes se llevaron la victoria con un gol el añadido de la estadounidense Natalie Jacobs.

En otros resultados de la jornada, el Racing Louisville ganó por 1-3 al Orlando Pride y el Houston Dash y el Kansas City Current empataron 1-1, con gol de la brasileña Debinha para las visitantes.