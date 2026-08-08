El PSG empata contra el United y llega sin ganar en pretemporada a la Supercopa de Europa

Los parisinos, vigentes ganadores de la Liga de Campeones, solo han tenido tiempo de disputar dos encuentros en este período estival después de las vacaciones. Perdieron contra el Mallorca por 3-0 en Son Moix, por lo que los de Luis Enrique estaban necesitados de mejores sensaciones.

El encuentro había empezado de la mejor manera para el PSG. En el segundo minuto de partido, tras una velocísima jugada prácticamente al primer toque, Dro Fernández, desde la izquierda, conectó un pase al corazón del área para que Ibrahim Mbaye solo tuviera que empujar la pelota al fondo de la red.

Sin embargo, la alegría no duró demasiado a los parisinos. El Manchester United empató el encuentro en el minuto 32 por medio de Bryan Mbeumo, después de que un error en la salida de balón de los de Luis Enrique permitiera a Amad Diallo robar en tres cuartos de campo y regalarle el tanto a su compañero para el 1-1 con el que terminó el encuentro.

"Hemos visto cosas buenas, hemos empezado bien el partido, después hemos tenido errores normales a estas alturas de la temporada. Todo positivo, ningún lesionado, ya pensamos en la final de la Supercopa", declaró el técnico español a los medios del PSG.

El conjunto parisino volverá a jugar el próximo miércoles 12 de agosto (21.00 horas CEST). Será contra el Aston Villa, vigente campeón de la Liga Europa, para decidir quién se alza con el título de supercampeón de Europa.