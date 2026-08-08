River sufrió su cuarta derrota en fila, mientras que Boca empató con Vélez

De local nuevamente en el Estadio Tomás Ducó, el ‘Xeneize’ se quedó con un punto luego de igualar 1-1 con Vélez Sarsfield tras los goles respectivos de Santiago Ascacíbar y el chileno Diego Valdés.

Tras este resultado, el ‘Fortín’ quedó líder con la zona A con diez unidades, mientras que el ‘Xeneize’ se quedó con cinco puntos en la antesala de comenzar este martes su serie de octavos de final de Copa Sudamericana ante el Deportivo Recoleta de Paraguay.

River Plate, en tanto, cayó 0-1 ante Tigre con gol de Ignacio Russo para el local, que sentenció la cuarta derrota del ‘Millonario’ en este torneo y la sexta en fila si se suma la final del Apertura ante Belgrano y la caída contra Aldosivi por Copa Argentina.

A este complicado panorama de River hay que sumar que todavía no logró convertir pese a una inversión millonaria en este mercado invernal con las llegadas de los campeones del mundo con Argentina: Ángel Correa y Thiago Almada, que llegará este domingo al país.

El próximo compromiso de River será también por octavos de final de Copa Sudamericana este miércoles en Bogotá frente a Independiente Santa Fe, en el duelo de ida.

River es el último de la zona B con un marcador de puntos en blanco, en una clasificación que tiene como líderes con nueve puntos a Argentinos Juniors y Barracas Central.