Española Lucía García y costarricense Del Campo dan triunfo al Monterrey sobre el Atlante

En la segunda jornada del torneo, Diana García, Lucía García y Victoria del Campo reflejaron en el marcador el dominio de las Rayadas, que saltaron al primer lugar del grupo A, con dos victorias en dos salidas. Por el Atlante descontó la jamaicana Ricshya Walker.

Diana García convirtió de zurda desde fuera del área en el minuto 26; Lucía García le hizo un recorte a la guardameta salvadoreña Meléndez Riley y tocó a puerta para anotar el gol de la diferencia y Del Campo hizo el 3-0 en el cobro de un penalti.

Walker descontó en una de las últimas jugadas de un partido en el que su equipo se vio superado y se estancó en el sexto lugar del grupo A, con tres unidades.

Horas antes, el campeón América del entrenador español Ángel Villacampa humilló a un Cruz azul desdibujado y lo venció por 10-0, la tercera mayor goleada de las azulcremas en su historia.

Las brasileñas Geyse y Priscila, además de Monserrat Saldívar anotaron dos goles cada una. Las otras cuatro dianas fueron de la española Irene Guerrero, de la venezolana Gabriela García, de Scarlett Camberos y de Kimberli Rodríguez.

América fue superior ante un cuadro que después de recibir los primeros tres goles se vio derrotado, sin capacidad de respuesta.

América quedó solo en el liderato del grupo B, con un par de triunfos en dos salidas.

En otros partidos de este sábado, el Santos Laguna venció por 1-2 al Querétaro y las Pumas UNAM, por el mismo margen al Necaxa.

Ivovve González y Samantha Calvillo le dieron el triunfo al Santos, en tanto la portuguesa Stephanie Ribeiro y la francesa Emily Gielnik anotaron los goles de las Pumas.

La jornada empezó este viernes, cuando la 'Pichichi' Charlyn Corral anotó un gol para darle a Pachuca un empate en casa del Atlas, que salió delante con un tanto de Noemí Villalobos.

Mañana el Guadalajara visitará al Puebla y el Tijuana al San Luis y el lunes terminará la jornada con los partidos Toluca-Juárez FC y León-Tigres UANL.