Flamengo vence a Vitória y se pone a tiro de un Palmeiras que dejó escapar puntos

El “Fla” golpea fuerte y se acerca a la cima

Flamengo hizo los deberes en casa y firmó un sólido 2-0 frente al Vitória, un resultado clave para meterle presión al líder del campeonato. Con esta victoria, el equipo dirigido por Leonardo Jardim acumuló 42 puntos, acortando a solo seis unidades la diferencia con el Palmeiras, que horas antes había empatado sin goles ante el Internacional.

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El dominio del Mengão fue absoluto desde el pitazo inicial. A los 13 minutos, el volante chileno Éric Pulgar rompió el cero con un soberbio remate directo al ángulo que dejó sin opciones al arco rival. Administrando los tiempos y sin pasar sobresaltos en defensa, el local sentenció la historia a los 34 minutos del complemento gracias a una contra letal concluida por Bruno Henrique.

El regreso esperado y la sombra del líder

Más allá de los tres puntos, la tarde dejó una gran noticia para el cuerpo técnico de Jardim: el retorno oficial a los terrenos de juego de Lucas Paquetá, quien volvió a tener minutos tras superar la lesión sufrida a finales de junio durante el cruce mundialista entre Brasil y Japón.

Con este triunfo, el vigente campeón de liga evita que el Palmeiras —que sufrió una preocupante falta de eficacia en su empate contra el Internacional con la dupla conformada por el ‘Flaco’ López y el recién recuperado Vítor Roque— se escape en solitario cuando el torneo entra en su recta decisiva.

Crisis total en el Santos de Neymar

Mientras la parte alta arde, el panorama es desolador para el Santos. El Peixe cayó por 0-2 en su estadio ante el Athletico Paranaense, sufriendo los tantos del colombiano Kevin Viveros, un resultado que hunde al conjunto paulista directamente en la zona de descenso.

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La ausencia de su máxima figura, Neymar, pesó demasiado en el funcionamiento del equipo; el astro brasileño debió ver el encuentro desde la grada al cumplir una suspensión automática tras haber sido expulsado el pasado martes frente al Remo.