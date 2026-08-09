Los colombianos Guevara y Arcila y el uruguayo Rossi brillan en fecha dos de Leagues Cup

En su partido, el León vino de atrás para imponerse 1-2 al Orlando City gracias a las anotaciones de Juan José Guevara y Daniel Arcila; por Orlando había puesto en ventaja el croata Marco Pasalic.

El triunfo mantiene al León con paso perfecto en las dos fechas que lleva el torneo.

También este sábado el Monterrey, que es dirigido por el argentino Matías Almeyda, remontó para llevarse la victoria por 1-2 sobre el Inter Miami, que no contó con su estrella Lionel Messi, quien viajó a Argentina debido al fallecimiento de su padre.

Los tantos de los Rayados fueron del belga Hugo Cuypers y, en el último minuto del encuentro, del uruguayo Diego Rossi, ambos refuerzos que llegaron en este verano al equipo; por el Inter Miami anotó el argentino Rodrigo de Paul.

Fue el primer triunfo para el Monterrey en el certamen.

Cerró la jornada sabatina el duelo en el que Los Angeles FC derrotaron 1-0 al Toluca con gol en tiempo agregado del colombiano Eddie Segura.

Más temprano, el FC Dallas le ganó 1-0 al Guadalajara, que tiene como entrenador al argentino Gabriel Milito.

El Real Salt Lake goleó 4-0 al Atlante, que es dirigido por Miguel ‘Piojo’ Herrera. Lo hizo con tantos del español Sergi Solans, Zach Booth, del danés Lukas Engel y del argentino Pablo Enrique Ruiz.

La actividad en la Leagues Cup continuará este domingo.

El América, que entrena el uruguayo Guillermo Almada, buscará su segunda victoria del torneo en su juego ante el Portland Timbers; mismo objetivo que intentará alcanzar el Cruz Azul, en el que actúa el colombiano Willer Ditta, cuando se meta a la cancha del New York City FC.

El Tijuana, que dirige el uruguayo Sebastián Abreu, se enfrentará al Charlotte FC; el Austin FC se medirá al Puebla, el Nashville contenderá ante el San Luis,

El Philadelphia Union jugará ante el Necaxa, el campeón Seattle Sounders chocará contra el Querétaro, y el Chicago Fire ante el Santos Laguna.