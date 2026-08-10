Orlando Gill, una larga novela que está por llegar a su fin

La historia del traspaso de Orlando Daniel Gill Noldin se hace tan prolongada que parece repercutir en el arquero. El domingo se le “cortó la cadena”, aplicó un cabezazo a un adversario en el clásico perdido por San Lorenzo de Almagro contra Huracán por la Liga argentina 2-0.

Lea más: Orlando Gill, expulsado en la derrota de San Lorenzo en el clásico ante Huracán

Mientras aguarda el castigo disciplinario de la AFA, el guardameta surgido en el Sportivo Tayazuapé, 13 de Junio de Reducto y debut en Primera en el Sportivo San Lorenzo, recibió una propuesta que parece ser tentadora. Es más, tuvo ofrecimiento de clubes aún más importante, pero la última palabra la tiene la institución azulgrana.

El Lille de Francia parece ser el futuro del golero mundialista con la Albirroja, de 26 años.

San Lorenzo pretende un monto cercano a los 8.000.000 de dólares, de acuerdo a la prensa argentina y el club galo, con 4 títulos de la liga de Primera División de Francia, 6 Copas de Francia, 1 Supercopa de Francia y 1 Intertoto UEFA estaría dispuesto a hacer el esfuerzo por contar con los servicios del guardameta guaraní.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Orlando lleva 77 partidos en el profesionalismo, incluyendo 2 con el Rayadito en 2020. En la selección registra 11 presentaciones, 5 en Copa del Mundo, 5 en amistosos y 1 en Eliminatorias, con 975 minutos en campo al mando de Gustavo Alfaro.