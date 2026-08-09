Orlando Gill, expulsado en la derrota de San Lorenzo en el clásico ante Huracán

El “Clásico Porteño” suele moverse en un registro de nervios, fricción y escasez de situaciones claras. La edición del Torneo Clausura 2026 no salió de ese molde: el partido fue de ritmo trabado y clima enrarecido, y se volvió abiertamente “picante” apenas pasado el tramo inicial del segundo tiempo. En ese marco, Huracán —con el paraguayo Óscar Romero ingresando recién en el minuto 90— se llevó un triunfo de alto impacto en condición de visitante ante San Lorenzo, que además tuvo como protagonista al arquero paraguayo Orlando Gill: fue titular, quedó en el centro del conflicto y terminó expulsado.

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Durante una primera mitad de baja producción ofensiva, San Lorenzo mostró una ligera ventaja territorial y generó sus mejores aproximaciones a partir de Rodrigo Auzmendi. Sin embargo, el equipo de Parque Patricios encontró el quiebre cerca del descanso: Jordy Caicedo aprovechó un rebote en el segundo palo y empujó la pelota para el 1-0. Ese gol, más que una fotografía del dominio, fue la señal de una diferencia clave: Huracán castigó en el momento en que el partido ofrecía poco y se movía en márgenes estrechos.

¡¡EL GLOBO GOLPEÓ ANTES DEL CIERRE DEL PT!! Jordy Caicedo estuvo muy atento al rebote que dio Gill y anotó el primero de Huracán ante San Lorenzo. ¡EL HOMBRE CLÁSICO!



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Doblete, “Topo Gigio” y explosión en el Nuevo Gasómetro

En la etapa complementaria, a los 57 minutos, Caicedo volvió a aparecer, esta vez con una acción de mayor elaboración individual: recibió por el costado derecho del área y sacó un derechazo alto y cruzado, con sorpresa y precisión suficientes para superar a Gill. Fue el 2-0 y el punto de inflexión emocional de la tarde.

¡¡ES UN GOLAZO!! Jordy Caicedo la cruzó al ángulo y marcó su doblete para el 2-0 de Huracán vs. San Lorenzo. Festejó con Topo Gigio a la tribuna y se picó todo...



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El festejo del delantero ecuatoriano de 28 años funcionó como chispa. Jordy Caicedo saltó los carteles de publicidad y realizó el gesto conocido como “Topo Gigio”, popularizado por Juan Román Riquelme, llevándose las manos a las orejas y mirando hacia la cabecera local, en respuesta a los insultos que ya habían bajado desde la tribuna.

IMPRESIONANTE: Caicedo festejó directo a la tribuna y los jugadores de San Lorenzo se le fueron encima... ¡PICANTE EL CLÁSICO!



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El contexto agravó la sensibilidad: San Lorenzo llegaba sin ganar un clásico desde 2022 y con un inicio adverso del segundo semestre, con la paciencia de su hinchada al límite. La provocación, aunque breve, fue suficiente para desatar la reacción.

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Tumulto, objetos desde la tribuna y una expulsión tras el llamado del VAR

La escena escaló rápido. Jugadores de San Lorenzo fueron a buscar al ecuatoriano, que intentó regresar al campo mientras caían objetos desde la tribuna. Hubo empujones, recriminaciones y un tumulto generalizado que obligó a interrumpir el juego.

En medio de ese episodio se produjo la acción determinante: Orlando Gill empujó a Caicedo y recibió una amonestación del árbitro Darío Herrera. Pero la secuencia continuó y, tras un cruce con el defensor Lucas Blondel, el arquero le aplicó un cabezazo en la frente. La expulsión llegó a instancias del VAR.

EXPULSADO ORLANDO GILL EN EL CLÁSICO: el arquero de San Lorenzo le metió un cabezazo a Blondel durante la pelea de los jugadores y se ganó la tarjeta roja.



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El partido permaneció detenido durante nueve minutos, con el clásico ya instalado en una dinámica más propia de la disputa emocional que del juego.

La decisión táctica de Diego Martínez y el cierre del partido

Con el encuentro desbordado, el exentrenador de Cerro Porteño Diego Martínez tomó una medida inmediata: sustituyó a Caicedo, interpretando que el delantero sería blanco de faltas si permanecía en cancha. El atacante se retiró bajo una última lluvia de silbidos, ya convertido en figura central del clásico: por sus dos goles y por el festejo que detonó el conflicto.

Huracán, por su parte, administró el tramo final con el marcador a favor y con el ingreso tardío de Óscar Romero, mientras San Lorenzo, además de la desventaja, quedó condicionado por la expulsión de su arquero, que dio lugar al ingreso de José Devecchi, en una tarde que excedió lo futbolístico.