Palmeiras teme cerrojo de Cerro Porteño en la Copa Libertadores

Aunque lidera la Liga brasileña, el Palmeiras, del entrenador portugués Abel Ferreira, ha tenido problemas ofensivos.

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El domingo, el Verdão empató 0-0 como local contra el Inter de Porto Alegre en la 22ª ronda, lo que aprovechó su escolta, el Flamengo, para recortar a seis puntos la distancia en la tabla.

Su rival apostó por un juego muy defensivo. “Tenemos que estar preparados, porque en tres días va a ser más de lo mismo”, dijo Ferreira en rueda de prensa.

Ya Palmeiras enfrentó a Cerro Porteño en la fase de grupos del torneo continental y pagó caro su falta de pegada. Empató 1-1 en Asunción, en un partido en que las medidas de la cancha de La Nueva Olla fueron reducidas, lo que facilitó el cierre de espacios y fue muy criticado por Ferreira.

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Perdió después 1-0 en el rebautizado Nubank Parque, en Sao Paulo. “Sabemos cómo van a jugar: cerraditos y marcación individual, a la espera de una transición o una pelota parada”, expresó el técnico palmeirense.

“Hemos tenido dificultades cuando los adversarios juegan en bloque bajo y meten una línea (en defensa) de cinco, seis, siete jugadores”, agregó.

Gustavo Gómez, listo

El argentino José Manuel “Flaco” López da filo a la delantera del Palmeiras, aunque las lesiones han limitado a su mejor socio, Vitor Roque.

Pero hay buenas noticias en la defensa, con la recuperación del capitán del Verdão, el central paraguayo Gustavo Gómez. Se espera que el zaguero de 33 años vuelva al once inicial, tras perderse el partido del fin de semana por molestias musculares.

Junto a él reapareció en las prácticas del equipo otro zaguero, el versátil Bruno Fuchs, después de superar una apendicitis.

Ciclón en crisis

Si Palmeiras tiene sus dudas, el Cerro Porteño tiene encendidas todas las alarmas. El Ciclón ha tenido un terrible comienzo en el torneo Clausura paraguayo, con tres derrotas en los primeros cuatro partidos. El sábado cayó 1-0 con el modesto Sportivo Ameliano.

Su entrenador, el argentino Ariel Holan, considera que la falta de “eficacia” le ha pasado factura. “Tenés las oportunidades y no la metés. El rival tiene la oportunidad y la mete”, dijo Holan en conferencia de prensa. “Arrancar de esta manera no estaba en las cuentas”, lamentó.

Con vistas a la visita a Palmeiras, Holan resaltó que los suyos deben “reducir enormemente el margen de error”, porque “es un partido muy complejo” .

El vencedor de esta serie, que se definirá el miércoles próximo en Asunción, luchará en cuartos de final ante el ganador entre el brasileño Mirassol y Liga de Quito.