Iturbe y Merolla, recuperados en Cerro Porteño

Formado en Cerro Porteño, Juan Manuel Iturbe (33 años) es uno de los principales referentes del plantel que dirige el argentino Ariel Holan.

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El delantero registra 17 partidos y cuatro anotaciones con la casaca azulgrana en la presente temporada. Su última presentación fue contra Sporting Cristal (victoria 2-0), en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el 28 de mayo.

“Itu” sufrió un desgarro en una práctica y no participó de las cuatro primeras rondas del campeonato Clausura.

El zaguero Lucas Merolla (31) llegó al Ciclón de Barrio Obrero en este mercado de pases invernal, proveniente del Mazatlán de México. Aún no pudo debutar con la casaca azulgrana, ya que en el proceso preparatorio presentó una sobrecarga muscular.

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La delegación se prepara para el viaje de este martes a São Paulo para afrontar el duelo del miércoles contra Palmeiras, a las 19:00, en la ida de los octavos de final de la Libertadores.

El enfrentamiento se disputará en el Nubank Parque (ex Allianz Parque), sobre superficie de césped sintético. Allí, el club paraguayo se impuso este año en la fase de grupos por 1-0.

El domingo se disputó un amistoso entre Cerro Porteño y Sol de América, de la División Intermedia. El test match culminó 1-1 y el gol cerrista lo hizo Derlis Rodríguez.

El elenco conformado por Holan, un día después de la caída por 1-0 ante Ameliano, en Villeta, estuvo compuesto por: Roberto Junior Fernández; Josué Servín, Lucas Quintana, Lucas Merolla y Marcelo Chaparro; Carlos Franco, Agustín Almendra, Carlos Chena y Derlis Rodríguez; Juan Manuel Iturbe y Jonatan Torres.