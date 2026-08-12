Gero Rulli regresa al Manchester City, en el que militó sin debutar en 2016-17

"El experimentado guardameta Gerónimo Rulli llega al Etihad procedente del Olympique de Marsella y ha firmado un contrato por dos años, hasta el verano de 2028", informó el City este miércoles en un comunicado, en el que especificó que queda pendiente de completarse el trámite de la autorización internacional.

Según desveló el propio club en su comunicado, Rulli regresa a Manchester tras recibir el beneplácito de Julián Álvarez, compañero de selección y jugador clave en las plantillas que conquistaron el triplete y el histórico 'póker' de Premier Leagues consecutivas en las temporadas 2022/23 y 2023/24.

“La semana pasada hablé con Julián Álvarez para decirle: 'Tengo la oportunidad de venir aquí', y me dijo: 'Vas a uno de los mejores clubes del mundo', así que para mí significa muchísimo”, confesó el guardameta.

A sus 34 años, el portero afronta la que será su segunda etapa en el club, del que formó parte en la temporada 2016/17, aunque no llegó a debutar con el primer equipo.

“Esta es una oportunidad increíble para mí y tenía que aprovecharla”, declaró el meta, que reconoció que fue una decisión fácil porque “cuando se presenta la oportunidad de unirte al Manchester City, no la puedes dejar pasar”.

Sobre Enzo Maresca, su nuevo entrenador, declaró que lo estuvo siguiendo durante su etapa en el Chelsea y que le "gustaba mucho su estilo y la forma en que preparaba" los partidos: "Me muero de ganas de empezar a trabajar con el equipo. Por ayudar y por ganar”, afirmó.

En el ámbito de clubes, el currículum de Rulli abarca desde sus inicios en Argentina con Estudiantes hasta su posterior paso por Europa en varios clubes de primer nivel, entre ellos los españoles Real Sociedad y Villarreal, el Ajax holandés, el Montpellier francés y, por último, el Marsella, también de la liga francesa.

Durante su etapa en LaLiga EA Sports, donde jugó casi ocho temporadas, el argentino se proclamó campeón en 2021 de la Liga Europa con el Villarreal en una final ante el Manchester United en la que anotó un lanzamiento en la tanda de penaltis y le detuvo el decisivo al portero español David de Gea.

A nivel de selecciones, Rulli ha disputado ocho partidos con Argentina y formó parte de la convocatoria que conquistó tanto el Mundial de 2022 como la Copa América 2024. Recientemente, se proclamó subcampeón del mundo con su selección nacional tras caer por 1-0 ante España en la final de la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos.

El Manchester City dio a conocer los dorsales que lucirán los jugadores de su primera plantilla la próxima campaña y, en el caso de Gerónimo Rulli, el guardameta argentino vestirá el número 28, con el que comenzó su carrera en el Club Estudiantes de La Plata.