Técnico paraguayo toma las riendas del Manta FC

Con el título “Raúl Duarte es nuevo DT del Manta FC”, el diario El Universo señaló que “el estratega paraguayo estuvo al mando de Liga de Portoviejo hasta el duelo de Copa Ecuador con Barcelona SC”, por lo que ahora da un importante salto en su carrera.

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El informe indica que el profesional guaraní reemplaza a Javier Carvajal, quien en contrapartida trabajará en la Liga de Portoviejo, en el ascenso, en lugar de Duarte, por lo que se produce un enroque.

“Raúl Duarte es el nuevo director técnico del Manta Fútbol Club. Le deseamos el mayor de los éxitos en la conducción de nuestro primer equipo. ¡Bienvenido, Profe!”, publicó el club en sus redes oficiales. El debut del profesional será el sábado en Manta, contra Leones FC.

Raúl Ricardo Duarte Barrios tiene 57 años. En su época de futbolista (centrodelantero), militó entre otros clubes en 12 de Octubre, Deportes Puerto Montt, Huachipato, Everton, Deportes La Serena, Aucas, Macará, Delfín, Espoli, Deportivo Quevedo y Universidad Católica de Quito.

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Su carrera como entrenador la cumplió íntegramente en Ecuador, en Deportivo Venecia, Deportivo Quevedo, Delfín SC, Fuerza Amarilla, Deportivo Quito, Cumbayá y Liga de Portoviejo.