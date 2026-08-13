1-1. Motagua cede un empate contra Cartaginés y aplaza su pase a cuartos de final

El club hondureño avisó primero sobre la portería del Cartaginés, al minuto 14, con un cabezazo de Cristopher Meléndez, quien no logró conectar el balón.

Sin embargo, fue el conjunto visitante el que se adelantó en el marcador dos minutos después cuando José González cazó un balón de cabeza y lo envió al fondo de la portería defendida por Luis Ortiz para poner el 0-1.

El partido se volvió de ida y vuelta con un Cartaginés que volvió a inquietar al Motagua en el minuto 22 con un potente disparo de Juan Gaete que fue rechazado por Ortiz.

El Motagua, dirigido por el español Javier López, adelantó sus líneas en busca del empate, con mayor presencia en campo rival, aunque sin encontrar claridad en los metros finales.

En el minuto 42, el vigente campeón de Honduras encontró la paridad con un autogol de Diego Mesén, quien desvió de cabeza hacia su propia portería un balón previamente conectado por Meléndez.

Tras el descanso, el Motagua buscó la remontada y tuvo dos ocasiones claras. Al minuto 47, Rodrigo de Oliveira no pudo definir frente al portero Kevin Briceño un pase de Jorge Serrano y, al 56, tampoco logró rematar tras un error del guardameta visitante.

Con el empate, el Motagua llega a siete puntos y continúa como líder del Grupo D, mientras que el Cartaginés suma dos unidades y mantiene sus posibilidades de clasificación.

El resultado obliga ahora al Cartaginés, bajo la dirección del guatemalteco Amarini Villatoro, a buscar puntos en sus próximos compromisos como local ante Verdes y FAS, que podrían ser decisivos en su intento por alcanzar los cuartos de final.

El Motagua, por su parte, mantiene una posición privilegiada en el grupo y afrontará como visitante su próximo partido ante Municipal, con el objetivo de asegurar su clasificación y cerrar la fase de grupos en la primera posición.

1. Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Luis Vega, Giancarlo Sacaza, Clever Portillo; Óscar Padilla, Jorge Serrano, Denis Meléndez (Rodrigo Gómez, m.69), Alejandro Reyes, Jesús Batiz (Jefryn Macías, m.73) y Rodrigo de Olivera (Aarón Barrios, m.89).

1. Cartaginés: Kevin Briceño; Luis Flores (Gian Mauro Morera, m.72) José Quiroz (Diego González, m.59), Luis Olivas (Randal Cordero, m.16), Andrey Mora (Dogulas López, m.72); Alonso Hernández, Manuel Morán, Diego Mesén, Carlos Barahona, Juan Gaete (Yael López, m.59) y José González.

Goles: 0-1, m.18: José González. 1-1, m.42: Diego Mesén.

Árbitro: Jorge Leira, de Panamá. Mostró cartulina amarilla a Alonso Hernández y Diego González, de Cartaginés, y Jorge Serrano, de Motagua.

Incidencias: Partido del grupo D de la Copa Centroamericana de la Concacaf disputado en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.