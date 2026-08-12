El titular de Olimpia que fue hospitalizado y es baja contra Vasco da Gama en la Copa Sudamericana

Olimpia disputa esta semana la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Decano regresa a Río de Janeiro para visitar a Vasco da Gama, adversario al que había enfrentado en el cuadro principal, con derrota 3-0 en suelo brasileño y victoria 3-1 en Asunción. A un día del encuentro, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez anunció la ausencia de un titular.

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El entrenador tenía planificado el equipo para medir el jueves al Almirante en el São Januario, pero la baja de un habitual en el once en la víspera del cotejo, obliga a cambiar de planes. Por eso, el técnico tiene horas para definir la alineación y qué sistema utilizaría ya que tampoco puede contar con Richard Ortiz, quien no está al cien por ciento para arrancar.

¿Quién es la baja en Olimpia para enfrentar a Vasco da Gama?

La variante obligada que realiza Vitamina es por Juan Fernando Alfaro, quien no está entre los convocados por un cuadro de salud. “Tenemos una mala noticia”, manifestó el técnico en la conferencia de prensa de hoy en la Villa Olimpia. “La tuvimos en el transcurso de la madrugada. No vamos a contar con Juanfer Alfaro”, reveló el rosarino de 53 años.

Alfaro es una pieza clave en el mediocampo del Rey de Copas: el ex Nacional disputó los 4 partidos del torneo Clausura 2026, siendo cambiado en los primeros tres (0-1 vs. Libertad, 0-2 vs. Nacional y 5-0 vs. Rubio Ñu) y completando los 90 minutos en el último (0-1 vs. 2 de Mayo). En el certamen continental, jugó los 7 cotejos.

La razón de la baja de Juan Fernando Alfaro en Olimpia

Juan Fernando Alfaro, quien estuvo en 19 de las 22 fechas del torneo Apertura 2026, campeonato que conquistó en la primera parte del año, sufre un problema estomacal, motivo por el cual fue hospitalizado. “No pasó una buena noche. Está hosptalizado, tiene que ver con un problema estomacal. Fuera de peligro, para no asustar a nadie”, aseguró Sánchez.

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La salida del volante, que suma 30 duelos y 1 gol en el año, conlleva a Vitamina a toda una reestructuración. “No vamos a poder contar con Juanfer. Ahí tuvimos que reestructurar el equipo y cambiar algunas decisiones ya que Juanfer iba a ser titular y teniendo en cuenta que Richard (Ortiz) no está al cien por ciento para ser de la partida”, desveló.

Pablo ‘Vitamina’ Sánchez y quién reemplaza a Juan Alfaro

El DT no perfiló a ningún reemplazante, pero sí detalló que el plan es “poner gente que siga dando intensidad”. “Tratamos, con la elección de los futbolistas, de que no cambie demasiado. Juanfer es un jugador muy intenso y trataremos de poner gente que le siga dando intensidad al equipo tanto para recuperar como para jugar”, finalizó al respecto.